環境部「環境資訊科技司」成立 用AI建立資料庫、破獲環保犯罪案件

環境部於今（16）日正式宣布成立「環境資訊科技司」，邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮（左2）及數位發展部次長侯宜秀（左1）共同出席揭牌儀式。

環境部積極推動人工智慧（AI）科技強化環境治理，今日正式宣布將「監測及資訊司」轉型更名為「環境資訊科技司」（AI司），環境部長彭啓明表示，環境資訊科技司將運用AI科技推動環境治理，未來將透過設立公民科學平台與精進國家環境資料庫，讓資訊更加透明化及深化公民參與，同時也可更快速破獲環保犯罪案件等。

環境部於今（16）日正式宣布成立「環境資訊科技司」，邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮及數位發展部次長侯宜秀共同出席揭牌儀式，象徵台灣環境管理全面啟動數位轉型，正式邁向嶄新紀元。

環境部長彭啓明致詞時指出，環境資訊科技司將運用AI推動環境治理，未來將透過設立公民科學平台與精進國家環境資料庫，讓資訊更加透明化及深化公民參與；同時也將逐步建立智能化客服系統，優化為民服務，並建構以人為本的AI倫理環境管理原則，確保AI應用安全可靠。

環境部環境資訊科技司司長張順欽說明，首先將整合空、水、廢、毒、環評等系統數據，以及歷年累積的1萬5000件環保專案報告和地理資訊系統（GIS）圖層，建立國家環境資料庫，這些海量數據將被優化為AI服務與決策輔助的核心引擎，促進民眾實質參與環境影響評估或大型開發案件的審查。

張順欽進一步說明，在智能化為民服務方面，對外將建置整合型智慧客服系統，提供民眾單一窗口、24小時即時諮詢服務，快速獲得環境問題的解答；對內則導入智慧文書、智慧採購等AI工具，提升內部行政效能。

張順欽補充，環境資訊科技司也將與其他司署院合作，針對繁雜且重複性高的工作，每年推動3個概念驗證示範計畫，協助進行專案開發與風險評估，以建構AI韌性並引領未來環境科技。

彭啓明接受媒體聯訪時舉例，過去破獲亂倒砂石、營建廢棄物及土石方犯罪時，是透過GPS追蹤，目前可透過AI快速辨識車牌，結合GPS追蹤破獲，「因此這1年多我們抓到環保犯罪的比例都比以前多很多｣；再者，此次光復鄉淤泥與廢棄物估計百萬噸，是透過無人機飛行，並進一步透過AI辨識出有垃圾的區域，推估出的結果。

環境部部長彭啓明致詞時指出，環境資訊科技司將運用人工智慧（AI）科技推動環境治理，未來將透過設立公民科學平台與精進國家環境資料庫，讓資訊更加透明化及深化公民參與。

