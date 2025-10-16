為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高鐵新世代列車明年抵台 立委要求研擬親子友善設施、改善行李架

    2025/10/16 16:25 記者吳亮儀／台北報導
    目前日本新幹線使用的最新款列車N700S，高鐵公司已購買12列，預計明年中抵台。（記者吳亮儀攝）

    目前日本新幹線使用的最新款列車N700S，高鐵公司已購買12列，預計明年中抵台。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵公司向日本JR東海購買12列最新款列車N700S，預計明年中抵台、後年上路。立法院交通委員會藍綠立委要求，高鐵公司應在新世代列車抵台後，研擬做親子友善措施，例如親子車廂、行李架改善等。高鐵董座史哲表示，新世代列車抵台後可以研議。

    立法院交通委員會今天舉行專案報告，邀請交通部和高鐵公司針對9月22日上路的「寧靜車廂」措施說明。有立委建議，目前正在日本建造中的新世代列車，之後可設置親子車廂，以及調整行李及放置大型嬰幼兒推車空間。

    民進黨立委蔡其昌表示，寧靜車廂不應該讓高鐵公司影響親子友善，應強化對社會溝通和內部教育訓練。他也緩頰，認為現行的高鐵700T舊車廂要改變很困難，但現在日本已在替高鐵公司建造新車廂，是否可以討論有變動？

    蔡其昌說，除了寧靜車廂外，還有現在舊車廂行李空間可放置大型嬰兒推車空間不多，新車車廂或許可考量改變或調整增加空間。國民黨立委魯明哲也建議，高鐵新購的新世代列車，還沒交車的新車可考慮設置家庭車廂或親子車廂。

    史哲表示，未來高鐵新車的行李放置區改為2層，可增加放置行李的數量，另外座位上方的行李架也加深，未來24吋行李箱都建議放置在上層行李架，也絕對放得下；對於立委的建議，新車來台後會討論。

    未來高鐵新世代列車上方行李架加深，放置24吋行李箱沒問題。圖為日本新幹線N700S列車車廂內。（記者吳亮儀攝）

    未來高鐵新世代列車上方行李架加深，放置24吋行李箱沒問題。圖為日本新幹線N700S列車車廂內。（記者吳亮儀攝）

