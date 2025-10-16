餐飲創業還能賺錢嗎？他嘆賣雞排5個月快撐不下去 內行網曝窘境

網友發文分享，自己從雞排店員工一路學習到參與第二間分店的開設，然而開店僅5個月不是虧損就是勉強打平，示意圖。（資料照）

餐飲創業門檻不高吸引不少人投入，但現實往往比想像中殘酷。網友發文分享，自己從雞排店員工一路學習到參與第二間分店的開設，然而開店僅5個月不是虧損就是勉強打平，讓他不禁發問「做吃的真的還賺得到錢嗎」？貼文曝光後，引發網友熱議。

網友昨日在Dcard發文分享，自己原先在雞排店擔任員工，起初只是想從最基本的技術學起，例如醃製、炸製流程及店面營運等。隨著經驗累積，他與老闆、同事們相處融洽，也因此有機會參與第二間分店的開設。原以為能一圓創業夢，親身體驗從零開始經營的過程，然而新店才開業短短5個月，就陷入連續虧損與資金壓力，讓他直呼「開店沒想像中簡單」。

請繼續往下閱讀...

原PO坦言，這間新店自開幕以來幾乎沒有真正賺錢，不是虧損就是勉強打平，經營壓力日益沉重。他感嘆，如今的餐飲市場競爭激烈，早已不是想做就能賺錢的時代，「從一開始的還可以，到後面真的感到有心無力」。最後他也向其他有經營經驗的網友請益，「做吃的真的還賺得到錢嗎」？

貼文曝光後，網友紛紛留言分享自身創業經驗，「曾經創業雞排店的我，可以直接告訴你，雞排店真的不好做，沒有一定的量就是在做白工，更不用說加盟還被多抽一手」、「開便當店和炸物店的我可以跟你誠實說：不賺錢，賺錢的是房東。現在經濟真的很不景氣，但偏偏沒跳入火坑的人都不知道真的很不好賺」。

另有具餐飲經驗的內行人建議，「開一家居酒屋、三家雞排店的來跟你講，賣吃的會賺錢嗎？看你開在哪裡決定客群，學區、觀光夜市、商圈等等，什麼樣的客群決定什麼樣的價位跟味道」、「我是連鎖店的老闆，目前有十幾家分店。但是我生意不好收掉的也有十幾家分店。建議你手頭週轉資金要多準備一點，因為做生意有時候要屯底。另外就是自創品牌非常困難，但是加盟利潤薄。我會選加盟起碼有知名度有基本客源」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法