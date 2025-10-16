為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    洪災後送暖！ 竹縣馨築關懷協會急送善款助罹難家庭

    2025/10/16 16:41 記者廖雪茹／新竹報導
    花蓮縣光復鄉洪災重建之路遙遙，新竹縣馨築關懷協會前進災區，送暖關懷受災戶，希望幫助他們早日。（圖由新竹縣馨築關懷協會提供）

    馬太鞍溪堰塞湖潰流造成花蓮縣光復鄉災情慘重，重建之路遙遙，新竹縣馨築關懷協會前進災區，送暖關懷受災戶，並將38萬善款送達19位罹難者家屬手中。

    新竹縣馨築關懷協會理事長范國威表示，花蓮光復鄉因洪災受到重創，房屋滿目瘡痍，許多家庭破碎、親人失散，一夕之間面臨困境。對此，協會秉持「人溺己溺、人飢己飢」的精神，迅速發起募款行動，顧問團長、理監事、顧問及各善心人士們紛紛慷慨解囊、熱心響應，短短3天內，即募集到38萬元愛心款項。

    范國威與顧問團長蕭文甫率隊，昨親赴光復鄉災區慰問。蕭文甫表示，此次賑災送善款，由花蓮縣光復鄉民代表會主席廖翊鈞媒合，集結15位罹難者家屬，當面送上喪家慰問金，每人2萬元。而未到場的4位罹難家屬，廖翊鈞將代為聯繫後發放。受災戶十分感謝各方善心人士的愛心。

    范國威說，這次洪災，台灣人發揮「同島一心」的團結力，希望藉由這份來自竹東的愛心應援與慰問，讓身心受創的災民感受到社會溫暖，並陪伴他們走過艱難的日子，早日重建希望家園。

    花蓮縣光復鄉洪災重建之路遙遙，新竹縣馨築關懷協會前進災區，送暖關懷受災戶，希望幫助他們早日。（圖由新竹縣馨築關懷協會提供）

