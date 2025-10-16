為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    市價飆破9.27億元! 黃金博物館鎮館之寶「大金磚」 明開放免費參觀

    2025/10/16 16:13 記者黃政嘉／新北報導
    黃金博物館「大金磚」重達220.3公斤，總價值今天飆破9.27億元。（記者黃政嘉攝）

    國際金價持續飆漲，新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達220.3公斤，昨天館方顯示每公克金價4174元，今再升至4209元，整塊「大金磚」價值已飆破9.27億元！明天台灣文化日，館方開放免費參觀，民眾可趁金價正高時，進館觸摸大金磚，沾沾「金」氣。

    黃金博物館方今指出，館方「大金磚」的金價顯示器，今午顯示每公克為4209元，「大金磚」價值從2004年的市價9700多萬元，飆升到今天的9億2724萬餘元。

    黃金博物館長林文中說，「大金磚」是2004年中央銀行外借台北縣政府（現為新北市政府），是由中央造幣廠熔鑄成的大金磚，曾獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚，但2005年被日本靜岡縣伊豆市的「土肥金山」250公斤金磚超越，目前持續擺在館內，供民眾參觀。

    林文中表示，大金磚保護罩左右2側各開小孔，遊客可伸手觸摸金磚，尤其過年期間吸引最多民眾前來觸摸金磚，人氣相當高，明天適逢台灣文化日，館內開放民眾免費參觀，有興趣民眾可進館參觀、觸摸金磚。

    大金磚保護罩左右2側各開小孔，遊客可伸手觸摸金磚。（記者黃政嘉攝）

