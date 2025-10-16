全運會10/18到10/23雲林登場 17日晚間提前交通管制

全運會接駁車資訊圖。（雲林縣警局提供）

114年全國運動會將於18日至23日在虎尾鎮雲林縣立田徑場舉行，18日開幕式預估將湧入1萬5千名觀眾，警方決定提前在17日晚間20時起開始對田徑場周邊及建成路實施交通管制，當地居民可憑通行證或證件通過管制站。

雲林縣警局指出，從17日上午9時起，包括虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街、永興南三街（虎興東二路-虎興南路）、永興南五街（建成路-虎興南七路（建成路-虎興南路）、虎興南路（雲92-永興南七路）、永興路慢車道（雲92-虎興東二路）公告禁止停車，違規停車者將逕行舉發並拖吊。

全運會雲林縣政府共規劃4條接駁路線、130部接駁車，接送來自斗六火車站、斗南火車站、P5停車場、雲林高鐵站、P6停車場的民眾，往返活動會場轉運站；針對自行開車民眾，縣府則規劃3條主要進出動線，包括縣道145乙、縣道156乙、雲禾大橋等，希望透過進、離場分流以減少交通壅塞。

雲林縣警察局長黃富村表示，18日開幕當天，會場周邊有5處汽車停車場（貴賓停車場P1、P6及一般停車場P3、P4、P5）及2處機車停車場（P2、P15），共提供超過5000個汽車車位及2700個機車車位，當停車場滿場時，警方將擴大管制範圍，針對外圍路口實施只出不進交通管制。

全運會停車場資訊圖。（雲林縣警局提供）

