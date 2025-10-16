參山處松柏嶺遊客中心新茶屋開幕 吸引國際遊客

南投松柏嶺遊客中心「茶屋」今正式開幕，邀請茶藝師展演手沖茶藝。（記者張協昇攝）

參山國家風景區管理處（簡稱參山處）為活化松柏嶺遊客中心並帶動地方觀光產業經濟，將茶文化主題館委外經營並設置一處「茶屋」，今（16日 ）正式開幕，茶屋共規劃5大主題服務區，吸引新加坡遊客前來體驗，他們表示幾乎每年都來台灣旅遊與買茶，能在茶屋中欣賞茶藝師的手沖演繹，從視覺、嗅覺到味覺，都深刻感受到台灣茶文化的細緻與溫度，也對南投的茶文化留下深刻印象。

今天的開幕典禮現場，邀請茶藝師展演手沖茶藝，並安排遊客體驗「茶薰六感」，現場茶香繚繞、氣氛熱絡。

參山處秘書洪英逸指出，松柏嶺遊客中心是全國唯一以「茶」為主題的旅遊服務中心，積極推動環境教育與永續旅遊，此次引入地方團隊經營，是實踐「以旅興業、以茶帶遊」理念，盼透過茶屋的多元經營，讓旅客從「路過」變成「駐足」，從一杯茶的溫度感受到土地的情感，或參加茶文化課程與小旅行活動，進而串聯周邊景點、茶鄉、農村與文化產業，盼為南投觀光產業注入新動能。

承租營運的業者黃立倫也表示，「茶屋」規劃了5大主題服務區，分別為茶藝商品展示區、特色茶品區、茶文化體驗區、多功能茶教室及伴手禮專區，讓遊客從賞茶、聞香到品茗，都能全方位體驗南投茶的世界。

南投松柏嶺遊客中心「茶屋」開幕，安排遊客體驗「茶薰六感」，現場茶香繚繞、氣氛熱絡。（參山處提供）

南投松柏嶺遊客中心將茶文化主題館委外經營並設置「茶屋」。（記者張協昇攝）

業者表示，「茶屋」規劃了5大主題服務區，期讓遊客從賞茶、聞香到品茗，全方位體驗南投茶的世界。（記者張協昇攝）

透過茶屋的多元經營，讓旅客從「路過」變成「駐足」，從一杯茶的溫度感受到土地的情感。（記者張協昇攝）

