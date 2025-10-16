卡比胖拉萌翻台南安平漁人碼頭 逾80萬人次參觀

2025卡比胖拉出沒注意─卡比胖拉創意擺拍。（南市觀旅局提供）

「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」展期即將進入尾聲。南市觀旅局表示，截至10月15日止已吸引逾80萬參觀人次。整體展期活動即將在10月19日閉幕，廣大卡比胖拉的粉絲們，務必抓緊最後機會，前往安平漁人碼頭感受這波萌翻天的魅力。

觀旅局表示，這次「卡比胖拉」活動，除了在安平漁人碼頭打造12米水上卡比胖拉氣偶、2座5米高中型陸上氣偶及50隻造型可愛的紙雕裝置外，每天晚上的燈光秀結合俏皮洗腦的歌曲和絢麗燈光，更將夜晚的安平漁人碼頭變得夢幻且充滿童趣。

觀旅局表示，今年活動首度移師安平漁人碼頭舉辦，自9月12日活動展出以來，現場湧入來自全國各地的遊客與親子，為了讓現場佈置更具變化與驚喜，50隻可愛的卡比胖拉紙雕在每個假日都會換上全新隊形，有時疊羅漢、有時排成笑臉或生命之樹的圖案，歡迎市民朋友及全國各地的遊客把握最後幾天的展出時間，再衝一波台南，感受卡比胖拉專屬的萌趣魅力。

觀旅局長林國華表示，為回饋廣大粉絲的熱情支持與參與，粉絲們只要前往「台南旅遊」粉專的票選貼文為此次活動最喜歡的卡比胖拉造型按讚，並於貼文中tag兩位好友及公開分享，即可獲得抽獎資格，有機會將限量的五星級「福爾摩沙遊艇酒店—威尼斯餐廳平日晚餐券」、超可愛的卡比胖拉限定水瓶及提袋帶回家。

2025卡比胖拉出沒注意，參觀民眾與卡比胖拉合照。（南市觀旅局提供）

