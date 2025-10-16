為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    周邊每坪市價65萬！頭份市公所大手筆 黃金地段蓋3里聯合活動中心

    2025/10/16 16:41 記者彭健禮／苗栗報導
    頭份市中興、蟠桃、文化3里聯合社區活動中心，完工示意圖。（頭份市公所提供）

    頭份市中興、蟠桃、文化3里聯合社區活動中心，完工示意圖。（頭份市公所提供）

    苗栗縣頭份市是全縣人口最多、也是少數正成長的地區，由蟠桃里「分家」出來的文化里、中興里，3里現今計有逾1萬3000人，長期無社區活動中心，公所斥資大手筆，於市價1坪65萬元的大亨都市重劃區內，蓋3里聯合社區活動中心，今（16）日動土，預計明年底完工。

    頭份警分局後方文教用地於2年前解編，推動頭份市大亨自辦市地重劃，面積近3.35公頃，除還地於民近2.5公頃的建築用地；政府則無償取得鄰里公園兼兒童遊樂場用地、廣場兼停車場用地及道路用地，約0.85公頃。

    頭份市公所考量該重劃區所在的中興里及週邊蟠桃、文化里，三里人口現已逾1萬3000人，長期缺乏社區活動中心，於是規劃利用區內的公有地部分土地，興建一棟聯合活動中心，供3里使用。

    新建工程開工儀式由市長羅雪珠主持，與各界佳賓共同祭拜祈福工程順利平安。公所簡報，工程總經費為7700元，將新建一棟4層樓之社區活動中心，總樓地板面積約320坪，預計於明年底完工。

    依據市價，大亨自辦重劃區內之建地，1坪約65萬元，3里聯合活動中心可謂坐落於黃金地段，3里里長也說，未來會珍惜使用。

    新建工程開工儀式由市長羅雪珠主持，與各界佳賓共同祭拜祈福工程順利平安。（頭份市公所提供）

    新建工程開工儀式由市長羅雪珠主持，與各界佳賓共同祭拜祈福工程順利平安。（頭份市公所提供）

