請支援收銀！高市青年局與全聯簽約 推有薪實習與職場培訓

全聯參與「大港青年實習媒合計畫」，協助具潛力的青年參與儲備幹部培訓，在實務中培養領導力與決策力，成為未來零售管理的新生力軍。（示意圖，全聯提供）

高市青年局與全聯實業股份有限公司簽署合作備忘錄，將攜手推動有薪實習、職場培訓與就業輔導，協助青年從學校順利銜接產業現場，為年輕世代開啟更多職涯路徑。

青年局長林楷軒表示，全聯是全台零售通路領導品牌，近年積極發展電商與數位轉型，展現具前瞻視野的企業精神；這次參與「大港青年實習媒合計畫」，提供行銷、門市、物流、商品企劃等多元職能訓練機會，讓青年依興趣探索職涯方向、累積實務經驗。

除一般職訓模式，全聯還同步強化「青年儲備幹部培訓機制」，讓具潛力的青年進一步參與養成計畫，由資深主管擔任導師，協助青年在實務中培養領導力與決策力，逐步培育新世代的零售產業人才。

全聯實業高屏處處長邱立宗指出，全聯全台擁有超過1200家分店，涵蓋超市、PXGo!線上購物、生鮮處理中心及冷鏈物流系統等多元業態，因此企業發展核心首重人才培育。

這次合作除讓青年近距離了解企業文化，也將透過實務歷練培養服務熱忱與管理能力，強化青年在零售產業的職場競爭力。未來也將持續推動多元平等的友善職場，實現企業永續、青年共好與社會共融的目標。

青年局指出，大港青年實習媒合計畫已協助數千名青年找到適性發展方向，114年參與企業達215家，提供職缺逾2100個，凡設籍或就學於高雄市、年齡15至29歲的青年，可透過大港青年實習站（https://reurl.cc/8v31Yb）註冊帳號查詢職缺並投遞履歷，亦可加入官方LINE（@772gramp），或致電專線07-332-1068轉51、52洽詢。

高市青年局長林楷軒（左三）與全聯實業高屏處長邱立宗（右三）交流青年實習與人才培育經驗，促進產官合作新契機。（青年局提供）

