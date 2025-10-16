長榮空姐服勤後病逝 同仁獻白玫瑰悼念

桃園市空服員職業工會發白玫瑰獻花獻花悼念。（桃園市空服員職業工會理事長曲佳雲提供）

桃園市空服員職業工會發白玫瑰獻花，眾多空服員在公司內獻花悼念。（桃園市空服員職業工會理事長曲佳雲提供）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕長榮航空孫姓空服員抱病服長途航班勤務，返台後病逝引發社會關注，各界詬病長航請假制度影響考績、升遷，造成空服員不敢請假而抱病服勤，勞動部與桃園市政府勞檢處勞檢後也點名請假制度雖合法但不合理。針對空服員之死，桃園市空服員職業工會發起「白玫瑰獻花」，眾多長航空服員昨（15）日聚集在公司內，獻上白玫瑰悼念孫姓空服員；桃園市產業總工會、多加教會今（16）日也響應，數十人聚集長榮航空公司門口獻上白玫瑰。

桃產總代表指出，他們響應空服員工會，今天聚集長榮航空公司門口獻花追思，希望讓長榮航空能傾聽圍牆外希望他們停止威權管理的聲音；長榮航空長期以來是桃園的指標性企業，桃園人有責任督促長航變得更好，不要成為台灣惡質雇主的範例。除了工會成員、長榮航空員工，南崁多加教會牧師陳曉煒與民進黨桃園市議員黃瓊慧也都到場獻花悼念。

陳曉煒：昨天白玫瑰 隔日被清空

陳曉煒表示，長榮航空空服員歷經2019年大罷工運動，工會與公司終於完成勞資協商，原以為已讓長榮航空的高牆倒下，但這次事件卻讓大家認知到原本的想像破滅了，長榮航空用複雜的制度讓空服員不敢請假，希望透過獻上白玫瑰哀悼，表達遺憾和維護勞權立場，更希望享譽全球航空業的長榮航空，不要把聲譽建立在空服員的血汗上。

陳曉煒並表示，空服員們昨天在公司內獻花後，卻傳出公司高層隔日派員清空，讓這件事好像過去了一樣，所以我們今天來到這邊也獻上白玫瑰，讓大家知道不只是空服員，外界也對這件事表達哀傷。

桃園產業總工會人員與桃園市議員黃瓊慧（右二）、南崁多加教會牧師陳曉煒等人下午手持白玫瑰，前往長榮航空公司門口獻花悼念病逝的孫姓空服員。（記者余瑞仁攝）

