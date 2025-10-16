帶幼兒外出防意外 靖娟：「3看口訣」讓孩子在安全中快樂探索

新竹縣托嬰中心發生女童溺斃憾事。靖娟兒童安全文教基金會建議大人帶幼兒外出時，可以記得3看口訣「出前看、行中看、回後看」，確實維護兒童的安全！（圖擷取自靖娟兒童安全文教基金會臉書粉專）

新竹縣1家私立托嬰中心發生女童溺斃生態池的憾事，引發社會關注。靖娟兒童安全文教基金會表示，從孩子的高度看世界，安全不該有盲點，建議大人帶幼兒外出時，可以記得3看口訣「出前看、行中看、回後看」，確實維護兒童的安全！

竹北市某托嬰中心3位老師帶10名幼童到園區戶外活動，警方調查，當時這名1歲9個月大的女童，獨自1人到生態池，並跌入約25公分深的水池裡。據悉當下沒有任何老師發現，老師帶幼童進教室之後也未確實點名；約莫經過20分鐘，有幼兒園學童先看到「生態池裡有人」，老師才發現這起意外。全案檢警偵辦中，新竹縣政府專案小組也著手調查。

請繼續往下閱讀...

靖娟兒童安全文教基金會表示，幼童溺水不幸事件的消息傳出，讓人心都揪了起來。2歲以下的孩子，身高還不到90公分，重心不穩、卻充滿好奇，總是被閃閃發亮、會流動的東西吸引、但他們還沒有分辨危險的能力，只要照護的視線短短離開幾秒，就可能釀成事故。

基金會建議，大人帶幼兒外出時，可以記得3看口訣，第一是出前看：看環境、看人數、看裝備，第二是行中看：看孩子、看動線、看距離，第三是回後看：看人、看狀態、看紀錄，3個簡單的步驟讓孩子在安全中快樂探索。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法