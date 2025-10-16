毛巾才是最髒？資深房務揭星級飯店黑暗面：用來擦馬桶又擦杯子

近日一名在飯店任職多年的櫃檯人員爆料「星級飯店黑暗面」。（路透）

許多人入住星級飯店原以為乾淨又衛生？一名在北市四、五星級飯店任職多年的櫃檯人員近日爆料，直言「飯店最髒的東西其實不是熱水壺，而是毛巾！」更揭露讓旅客難以想像的清潔黑幕。

原PO在Dcard發文，透露自己曾多次支援房務工作，親眼見過不少「表面光鮮、實際恐怖」的清潔方式。他指出，許多飯店提供的漱口杯、飲用杯，其實常被用「擦過地板或馬桶」的抹布隨手擦一擦，再擺回原位，甚至有清潔人員只是用水沖一下就算完工，「你以為杯子乾淨，其實早就藏滿細菌」。

請繼續往下閱讀...

除了杯具外，原PO也提到飯店床鋪的清潔問題。雖然床單、枕套會更換，但床墊幾乎不會清洗，「除非真的髒到出現明顯污漬」，而清洗後的寢具也常被堆放在潮濕空間，長期下來恐成黴菌、塵蟎的溫床。

他更爆料，「真正最髒的是毛巾」。許多房務人員會直接用毛巾擦拭洗手台、馬桶或地板，再拿去洗滌重複使用，外觀看似乾淨，實際上早已沾滿細菌。「你以為在擦臉，其實是用剛擦過馬桶的布在洗臉。」

原PO坦言，雖然多數飯店都強調衛生標準，但實際執行常因人手不足、時間壓力而「能省則省」，讓他對飯店清潔再也不敢掉以輕心。他最後提醒旅客，「住飯店時自備牙刷、毛巾、漱口杯最安心」，並呼籲業者應落實衛生標準，避免消費者成為受害者。

貼文曝光後引發熱烈討論，網友紛紛驚呼「難怪每次住完飯店我都會皮膚大過敏」、「我一直以為是飯店冷氣沒在清讓我過敏，原來是床具...」、「我知道毛巾杯子會這樣...但我以為床單枕頭套會定期換洗欸...」、「果然要自備用品，尤其是毛巾真的不敢用了」。也有其他同業的網友補充到「其實不只是飯店這樣，各行各業基本上都差不多，反正吃不死、住不死人就沒事了」、「我在台北做過房務員，我只能說我認同你說的話」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法