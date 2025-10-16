為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    毛巾才是最髒？資深房務揭星級飯店黑暗面：用來擦馬桶又擦杯子

    2025/10/16 17:25 即時新聞／綜合報導
    近日一名在飯店任職多年的櫃檯人員爆料「星級飯店黑暗面」。（路透）

    近日一名在飯店任職多年的櫃檯人員爆料「星級飯店黑暗面」。（路透）

    許多人入住星級飯店原以為乾淨又衛生？一名在北市四、五星級飯店任職多年的櫃檯人員近日爆料，直言「飯店最髒的東西其實不是熱水壺，而是毛巾！」更揭露讓旅客難以想像的清潔黑幕。

    原PO在Dcard發文，透露自己曾多次支援房務工作，親眼見過不少「表面光鮮、實際恐怖」的清潔方式。他指出，許多飯店提供的漱口杯、飲用杯，其實常被用「擦過地板或馬桶」的抹布隨手擦一擦，再擺回原位，甚至有清潔人員只是用水沖一下就算完工，「你以為杯子乾淨，其實早就藏滿細菌」。

    除了杯具外，原PO也提到飯店床鋪的清潔問題。雖然床單、枕套會更換，但床墊幾乎不會清洗，「除非真的髒到出現明顯污漬」，而清洗後的寢具也常被堆放在潮濕空間，長期下來恐成黴菌、塵蟎的溫床。

    他更爆料，「真正最髒的是毛巾」。許多房務人員會直接用毛巾擦拭洗手台、馬桶或地板，再拿去洗滌重複使用，外觀看似乾淨，實際上早已沾滿細菌。「你以為在擦臉，其實是用剛擦過馬桶的布在洗臉。」

    原PO坦言，雖然多數飯店都強調衛生標準，但實際執行常因人手不足、時間壓力而「能省則省」，讓他對飯店清潔再也不敢掉以輕心。他最後提醒旅客，「住飯店時自備牙刷、毛巾、漱口杯最安心」，並呼籲業者應落實衛生標準，避免消費者成為受害者。

    貼文曝光後引發熱烈討論，網友紛紛驚呼「難怪每次住完飯店我都會皮膚大過敏」、「我一直以為是飯店冷氣沒在清讓我過敏，原來是床具...」、「我知道毛巾杯子會這樣...但我以為床單枕頭套會定期換洗欸...」、「果然要自備用品，尤其是毛巾真的不敢用了」。也有其他同業的網友補充到「其實不只是飯店這樣，各行各業基本上都差不多，反正吃不死、住不死人就沒事了」、「我在台北做過房務員，我只能說我認同你說的話」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播