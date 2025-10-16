興建數位多功能考場大樓 考選部獲核定19.5億經費

考選部今於考試院會以「國家考試硬體設施設備精進辦理情形」為題進行業務報告。（資料照）

考選部推動國家考試硬體設施設備精進，除規劃新建數位多功能考場大樓，已獲核定經費19.5億元外，針對現有國家考場，也將投入經費1.2億元，進行設施設備革新。

考試院今召開第14屆第42次會議，考選部以「國家考試硬體設施設備精進辦理情形」為題進行業務報告。

考選部指出，為精進現有國家考場與闈場空間量能，因應電腦化測驗規模逐年擴大，口試及實地測驗日益增加，並落實維護身障應考人權益等政策，推動「國家考試闈場及數位多功能考場大樓建設計畫」，經行政院核定為19.526億元，現正進行招標作業。

考選部說明，該大樓除將含括專用之身障試場、新增電腦化測驗試場及實地測驗試場等，以補現有建築空間及功能之不足外，全棟大樓亦將強化數位轉型與資訊技術之運用，以符應世代變遷對考試環境創新發展之期待。

此外，考選部提到，為提供應考人優質合宜之應試環境，並嚴密國家考試試務流程，因目前國家考場等4棟試務有關建築之設施設備逐漸老舊，妥善率亟待提升。透過向行政院爭取經費1.259億元，分3年進行設施設備之精進革新，目前國家考場電腦化測驗及筆試雙用行動化試場、試場汰換隔音窗、空調主機全面更新等均已完成，另筆試試場整建等，皆積極推動中。

考選部表示，將持續推動國家考試硬體設施設備改善精進，延續既有建築使用壽命並擴充功能，同時積極落實新大樓建設計畫，以提供應考人更適切合宜之應試環境與服務。

