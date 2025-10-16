為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市大安第二辦公室耐震補強 親子館預計明年初啟用

    2025/10/16 15:13 記者張軒哲／台中報導
    大安區第二辦公室正進行耐震補強整修。（記者張軒哲攝）

    大安區第二辦公室正進行耐震補強整修。（記者張軒哲攝）

    台中市大安區地處偏鄉，區內許多中壯年人口外移，長輩及幼兒的照顧資源相對匱乏，大安區第二辦公室原址為國民黨部，位於區公所斜對面，建物老舊且耐震能力不足，台中市府規劃經費1820萬元整修，計畫完工後除提供大安調解委員會使用外，也將引進親子館進駐，親子館預計明年初啟用。

    為確保行政洽公安全，市議員李文傑向市府爭取經費辦理耐震補強，今（16）日與社會局、民政局人員、大安區長許宏綺及中庄里長莊明堯等人會勘工程進度，向地方說明施工內容及後續空間規劃。李文傑表示，大安第二辦公室是未來行政洽公的重要據點。

    社會局科長陳曉茵說，親子館預計於明年第一季啟用，最多可同時容納13組親子使用遊戲區，將提供大安地區家庭更多元且安全的育兒空間。

    中庄里長莊明堯表示，過去里民沒有這樣的資源，往往得特地前往大甲，如今大安也有親子館，能就近使用非常方便，減輕偏鄉居民育兒負擔。

    大安區第二辦公室親子館預計明年初啟用。（記者張軒哲攝）

    大安區第二辦公室親子館預計明年初啟用。（記者張軒哲攝）

    大安區第二辦公室進行耐震補強，室內規劃親子館明年初啟用。（記者張軒哲攝）

    大安區第二辦公室進行耐震補強，室內規劃親子館明年初啟用。（記者張軒哲攝）

