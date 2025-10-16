研揚科技回饋創辦人故鄉 嘉縣11校環境與科技教育推廣計畫開跑

嘉義縣「環境台灣」與「AI夢想家」校園教育推廣計畫今啟動。（記者王善嬿攝）

研揚科技公司創辦人莊永順為嘉義縣子弟，2009年起陸續在嘉義縣推動藝術光點計畫、發現科技新樂園等計畫，回饋鄉里。今年研揚科技、研揚科技文教基金會攜手非營利組織，聯盟嘉義縣11所國小，辦理「環境台灣」與「AI夢想家」校園教育推廣計畫，除規劃有主題展覽，還結合如科普DIY課程、科技探索見學之旅等活動，持續培育具有創意思考與永續意識的新世代公民，讓教育成為改變未來的力量。

嘉義縣長翁章梁、研揚科技公司總經理林建宏、研揚文教基金會董事長黃慧美、「看見．齊柏林」基金會董事齊廷洹等人，今出席太保國小開幕啟動儀式，為11所參加計畫國小授牌。

翁章梁說，莊永順出身嘉縣太保，在AI潮流下公司事業愈做愈好，莫拉克風災後長期支持嘉義縣美學、科技教育，感謝他對家鄉的關愛，期許小朋友透過環境與科技教育，為未來提早做好準備。

林建宏說，為了幫助偏鄉學校擁有更多教育資源，環境與科技教育，是小朋友未來要具備的重要知識，透過校園教育推廣計畫，讓小朋友愛護台灣、環境態度，此外，將AI科技概念融入課程教材，提升他們的人工智慧知識。

林建宏表示，計畫將透過數位教材、教學活動，啟發學童對於環境保護、人工智慧對生活影響，最後透過見學之旅，讓學童將知識與生活應用能相互結合。

圓崇國小學童今擔任主題展覽導覽員。（記者王善嬿攝）

透過校園教育推廣計畫，研揚科技攜手多個非營利組織，舉辦展覽、見習活動等，推廣環境與科技教育。（記者王善嬿攝）

