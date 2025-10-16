新北市身障就業成果展於板橋車站登場 共感體驗闖關拿好禮

新北市身障就業成果展 即日起至10月18日在板橋車站地下一樓登場。（新北市勞工局提供）

新北市勞工局今在板橋車站地下大廳舉辦「114年身心障礙就業促進成果展」，勞工局長陳瑞嘉頒獎表揚22家績優進用身障員工單位、支持性就業服務機構，現場設有XR/VR職場互動裝置，以及視障點字機體驗、庇護工場商品展售，完成闖關可拿小禮物，還可體驗免費視障按摩，民眾可在10月18日前至活動攤位「共感」體驗。

今年成果展在「夢想馨樂光」張玉霞與楊玉凡的溫暖二重唱揭開序幕，受表揚單位之中，東光凡而長期進用重度身障員工，連續2年獲得「進用績優獎」；金色三麥也是積極聘用身障員工的大戶，穩定就業達3年以上更有23人；英特內軟體及IKEA新店分公司，也因量身設計工作流程、協助員工發揮所長，分別榮獲績優與友善獎。

陳瑞嘉致詞表示，上任時，市長侯友宜就交辦3件重要任務，包括協助青年就業、保障勞工權益，以及重視身心障礙者權益。新北市身障者定額進用率歷年均達到160%以上，是6都第1。期盼透過庇護工場、視障按摩小棧及輔導單位的協助，讓更多身心障礙朋友能穩定就業、實現自立。

陳瑞嘉與新北市議員石一佑也一同在現場體驗「6點點字標籤機」，操作前背誦點字對照表，他們異口同聲說「相當考驗記憶與手感，真的不容易！」石一佑並在庇護工場的展售攤位購買庇護商品，用實際行動支持庇護員工。

「夢想馨樂光」張玉霞與楊玉凡溫暖演唱，為活動揭開序幕。（新北市勞工局提供）

新北市勞工局長陳瑞嘉與新北市議員石一佑共同體驗6點點字標籤機。（新北市勞工局提供）

曾獲廣播金鐘獎的余秀芷今擔任活動主持人。（新北市勞工局提供）

