    首頁 > 生活

    雲林各級學校明起連放10天假 家長兩樣情

    2025/10/16 15:25 記者鄭旭凱／雲林報導
    雲林縣因承辦全國運動會，學生將有長達10天的連續假期。（記者李文德攝）

    雲林縣承辦114全國運動會即將在18日開幕，但雲林縣全縣高中職及國中小學學校將從明天17日起到26日一連放假10天，直到27日才恢復上學，許多家長忙著利用休假帶子女出國旅行，但也有家長相當頭痛，因為要上班，不知如何安排子女假期。

    雲林縣承辦114全國運動會，比賽項目35項有26項在雲林縣舉辦，除了位於虎尾高鐵特定區雲林縣立田徑場的主場館外，還有15處學校、體育場館為比賽場地，預定18日開幕到23日閉幕，而為了配合全運會舉辦，雲林縣全縣高中職及國中小學合計179所學校，在10月20日至24日停課5天，加上10月25日為台灣光復節，雲林則提早在17日補假1天，加上25日及26日例休假，雲林縣學子從明天17日起將可連休10天假期。

    有家長表示，早在年初就有安排，今年暑假沒有出國，而是利用10月的這10天連假帶子女出國旅行，不僅天氣較為涼爽，也不用在暑假期間和大家人擠人，何況一般暑假旺季出國機票都比較貴。

    不過也有家長反應，就讀國小的子女連休10天假，但是他還是得上班，把孩子單獨留在家中也不放心，又要找人幫忙看顧小孩，相當頭痛。

