    首頁 > 生活

    竹市百歲人瑞羅書惠打麻將防失智開心樂活健康呷百二

    2025/10/16 14:51 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市今年剛滿百歲的人瑞羅書惠透露長壽秘訣是打麻將防失智，更是開心樂活健康呷百二的典範。（新竹市府提供）

    重陽節到來，新竹市府今天到百歲人瑞羅書惠家中祝賀，剛滿百歲的羅書惠是虔誠天主教徒，但平常喜歡打麻將，除預防失智，也能讓手部肌肉及腦部保持靈活度，代理市長邱臣遠也送上總統府敬老狀及衛福部金鎖片和市府的6000元重陽敬老禮金，並請教養生之道閒話家常，還在麻將桌前搓搓麻將，讓羅奶奶心情很愉悅。

    市府今年向年滿百歲以上的人瑞轉贈總統府敬老狀與衛生福利部金鎖片，並致贈市府準備的6000元禮金、賀禮及壽桃等禮品，今年竹市共117名百歲人瑞，其中滿百歲44人，超過百歲73人，年齡最長的女性是110歲的殷素珍奶奶，男性則是109歲郝立崖爺爺。

    其中今年剛滿百歲的羅書惠奶奶，談起長壽秘訣，也開心分享秘方就是打麻將，她說，這不是什麼神奇偏方，而是「活化腦袋的運動」。這些年，麻將已成為她生活中不可或缺的一部分。不僅逢年過節會與子女同樂切磋，更年年參加「風城盃麻將賽」，幾乎是賽場上最年長、最受矚目的參賽者，展現旺盛的精神與樂觀的生活態度。

    社會處表示，羅書惠是山東人，年輕時遠嫁來台，丈夫英年早逝，獨自經營小雜貨店，撫養5名子女長大。且是虔誠天主教徒，每週六晚間都會參加彌撒。即使年事已高，只要有人能接送，一定準時現身教堂，雙手合十、虔誠祈禱。是健康銀髮族的代表，更是活到老，動到老的典範。

    新竹市今年剛滿百歲的人瑞羅書惠透露長壽秘訣是打麻將防失智，還與代理市長邱臣遠在麻將桌前開心搓搓麻將。（新竹市府提供）

