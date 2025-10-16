童子瑋提拆基隆東岸高架橋打開天際線 3方案解決交通黑暗期

基隆市議長童子瑋建議拆除東岸高架橋，打開基隆天際線。（記者盧賢秀攝）

基隆市議長童子瑋主張「拆除東岸高架」與親民等三連棟大樓，重現旭川河，沿線規劃成林蔭大道和親水綠帶，引發熱議，市民憂心交通問題，童子瑋表示，重大工程當然會有交通挑戰需要克服，他提出以大眾運輸取代高架橋、強化貨運專用分流等方案，紓解交通黑暗。

童子瑋指出，「水岸城市願景」是一種環環相扣的概念，拆除三連棟讓旭川河重見天日是第一步，要真正實現「解放天際、步行城市」現代港都目標，拆除東岸高架就是關鍵的第二步。他認為東岸高架橋長期以來，雖解決了部分交通問題，但也變成了改變基隆的一個關卡。許多民眾留言贊同的看法，但卻擔心基隆交通問題。

童子瑋指出，要解決交通黑暗期的策略就是以「大眾運輸」取代私人運具，將捷運系統的完備視為拆除東岸高架橋的先決條件。如果捷運二階走台鐵路廊進入市區，就能大幅減少私人運具進入市區，這才是最根本的解方。

童子瑋認為，市府必須提前整合並規劃市區公車路線，作為捷運的有效接駁系統，此外，假日期間應鼓勵民眾搭乘國道客運及台鐵，並以觀光接駁公車降低市區的車流量。

此外要強化「貨運車流」的專用分流與協調，與中央部會和港務公司進行協調，避免國道與港務貨運出問題。童子瑋表示，目前東岸碼頭的貨櫃車已可透過國道1號、台62、台62甲線進行分流，而西岸碼頭的貨櫃車流也必須利用國道3號、台2己線、港西聯絡道進出，避免所有大型車輛都匯入市區，造成交通癱瘓。

童子瑋說，最後更要善用「既有道路系統」調撥車道來疏導。他指出，近年來西岸高架橋及中山一、二路的通車，已大量分流了原本行經孝二路的國道客運及小客車，而針對尖峰時段，孝二路等連接國道路段可採用「調撥車道」彈性運用車道方向，中正、信義區的車流，則可以由台62線快速道路進出基隆。

童子瑋強調，東岸高架橋過去曾被列為全台十大危橋之一，持續編列預算維護，長期而言也不符效益且存在安全隱憂。因此，不能逃避挑戰，透過交通專業的評估、大眾運輸的啟動，加上與中央的協調，才能讓基隆成為一個現代化的港都。

基隆市議長童子瑋建議拆除東岸高架橋，打開基隆天際線。（童子瑋提供）

童子瑋建議拆除旭川河上三連棟大樓，重現旭川河。（記者盧賢秀攝）

