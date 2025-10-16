日本探店看Google評分不準了？ 爆日、台網友給分「習慣大不同」

在國內外旅遊，尋找美食時，不少網友都是以Google評論為評斷基準。圖為日本大分縣別府市一間飯店，與新聞無關。（彭博）

在國內外旅遊，尋找美食時，不少網友都是以Google評論為評斷基準。不過，在台發展的日本女藝人阿部瑪利亞，日前就透露，日本與台灣民眾對店家評分的習慣不同，日本人通常以3星為基準，真的很優秀才會往上加分；台灣人則常常給出5星評價。也有熟知內情的網友透露，不少日本店家的Google評論都是外國人在留言，因此現在探店看Google評價是「越來越不準」了。

阿部瑪利亞日前在YouTube發布短影音 揭露台日文化差異，她表示，台灣人給評價的方式是從五星開始往下，例如遇到有店員態度差、環境髒等，就會扣分；但在日本，就算東西好吃，可能也只會給三顆星，代表「正常」，超級好吃、環境好、價格便宜才會給到五顆星，所以她表示，如果評分高，她會認為是可以相信的。

該影片播出後，吸引超過1000則留言熱議，影片觀看也達到160萬次以上。不少網友笑稱：「台灣要看1星評價內容」、「台灣只有5顆星跟1顆星」、「台灣店家還會嗆你憑甚麼不給5顆星」、「上次去名古屋吃飯，打開來看幾乎沒有4星以上，認真找了1間3.7星的去吃，著實被嚇一跳，爆好吃的，在台灣應該是4.8以上」。

不過，也有熟悉日本的網友留言表示，日本餐廳看Google評論不準，因為很多都是外國人在評論，「很多評價很高都是外國人給5星」，甚至有網友指出，有店家會利用這店，看到外國店員來用餐，就讓店員去邀請對方評分。不少網友也對此表達認同，建議去日本玩的話，與其參考Google評價，不如看日本最大的美食餐廳評價與搜尋網站「Tabelog」（食べログ）。

