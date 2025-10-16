1天僅10班！台北捷運「稀有區間車」曝光 官方：不是人人搭得到

台北捷運近日發文介紹板南線的神秘「昆陽區間車」。（圖擷取自台北捷運臉書粉專）

台北捷運板南線上隱藏著一班神秘的「昆陽區間車」，每天僅出現少數幾趟，引起通勤族熱烈討論。

台北捷運昨（15）日在臉書粉專發文表示，除了常見的亞東醫院、北投、台電大樓等區間車外，還有1台傳說中的少見路線「昆陽區間車」，但這台車不是人人都搭得到，「一天出現的次數頂多十根手指頭……再加幾根？而且區間車抵達昆陽站後就前往一個神祕的地點嘿嘿」。

北捷透露，該班車抵達昆陽站後，會前往南港機廠迴送等待下一次運行。此舉主要是為了紓解尖峰人潮，並配合終點站軌道配置限制。北捷也提醒，搭到這班車的乘客別忘了在昆陽下車。

網友分享搭乘經驗表示，「尖峰加班或回送兼辦客南港時，才會出現的超限定列車」、「我每2天就會搭到一班，而且時間很準，應該是早上8︰37或8︰47在忠孝新生站會搭到」、「深夜，大概22點才有的限定區間，不過以前板南線就是到昆陽的吧」、「早上去南港上班看到這班都笑不出來」。

也有內行網友指出，昆陽曾是板南線早期的起訖站，南港與南港展覽館通車後，昆陽區間車才變成尖峰或回送時段的限定班次，板南線初期龍山寺至市政府間才是正式營運區間。

