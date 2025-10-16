為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    1天僅10班！台北捷運「稀有區間車」曝光 官方：不是人人搭得到

    2025/10/16 15:46 即時新聞／綜合報導
    台北捷運近日發文介紹板南線的神秘「昆陽區間車」。（圖擷取自台北捷運臉書粉專）

    台北捷運近日發文介紹板南線的神秘「昆陽區間車」。（圖擷取自台北捷運臉書粉專）

    台北捷運板南線上隱藏著一班神秘的「昆陽區間車」，每天僅出現少數幾趟，引起通勤族熱烈討論。

    台北捷運昨（15）日在臉書粉專發文表示，除了常見的亞東醫院、北投、台電大樓等區間車外，還有1台傳說中的少見路線「昆陽區間車」，但這台車不是人人都搭得到，「一天出現的次數頂多十根手指頭……再加幾根？而且區間車抵達昆陽站後就前往一個神祕的地點嘿嘿」。

    北捷透露，該班車抵達昆陽站後，會前往南港機廠迴送等待下一次運行。此舉主要是為了紓解尖峰人潮，並配合終點站軌道配置限制。北捷也提醒，搭到這班車的乘客別忘了在昆陽下車。

    網友分享搭乘經驗表示，「尖峰加班或回送兼辦客南港時，才會出現的超限定列車」、「我每2天就會搭到一班，而且時間很準，應該是早上8︰37或8︰47在忠孝新生站會搭到」、「深夜，大概22點才有的限定區間，不過以前板南線就是到昆陽的吧」、「早上去南港上班看到這班都笑不出來」。

    也有內行網友指出，昆陽曾是板南線早期的起訖站，南港與南港展覽館通車後，昆陽區間車才變成尖峰或回送時段的限定班次，板南線初期龍山寺至市政府間才是正式營運區間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播