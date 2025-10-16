南島國際論壇今登場 史前館館長引王世堅名言請大家「從從容容」

南島文化國際論壇今天在台灣史前館開幕。（記者黃明堂攝）

以「啟航與定錨」為主題的南島文化國際論壇今天在台灣史前文化博物館進行3天，邀請長期從事南島文化交流與南島研究的族人朋友、實務工作者及學者，進行南島議題討論。館長蔡政良引用近來爆紅的王世堅名言說，台東很多論壇都是「從從容容」的，也希望大家在這裡感受到從從容容。

3天論壇由台東縣府、台東大學與史前館共同舉辦，邀集法國語言學家齊莉莎博士、日本櫻美林大學中生勝美教授、帛琉航海團隊成員發表專題演講，並進行交流討論。上午開幕式由卑南族青春歌隊演出，並以傳統歌謠改編成帶動唱，帶領大家動起來提振精神。

論壇有2場專題演講、4場主題論壇，今天由來自法國的語言學者齊莉莎博士，分享在台灣從事南島語研究的歷程；明天來自日本櫻美林大學的中生勝美教授，將透過日治時代知名學者鹿野忠雄昔日拍攝影像帶領觀眾一同認識蘭嶼的過去與未來；參與今年帛琉航海計畫的張也海．夏曼、李政政等人，分享張帆啟航與世界南島交流的種種經歷。論壇第3天舉辦世界咖啡願景館，藉由4場主題論壇聯想彼此與南島的關聯，並激盪出未來如何向世界南島更進一步。

館長蔡政良致詞時指出，台東這二三十年來，尤其在兩千年以後，很多地方都有各種各式各樣的論壇，都是非常從從容容的。在星空下，在火堆旁，在各式的聖水、辣水、飲料旁，從從容容的討論著南島、台灣原住民族，如何彼此連結，如何往前發展。 希望大家在史前文化博物館，也可以感受到那一份從從容容，彼此連結再前進。

