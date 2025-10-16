為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬公光明里關懷據點20週年暨社區發展協會揭牌儀式 10月18日舉行

    2025/10/16 14:44 記者劉禹慶／澎湖報導
    光明關懷據點走過二十年，舉辦多項活動。（馬公市公所提供）

    光明關懷據點走過二十年，舉辦多項活動。（馬公市公所提供）

    馬公市光明里社區照顧關懷據點自成立以來已近20年，長期秉持真誠服務的精神，以關懷長者生活、營造友善社區為宗旨，逐步建立起值得信賴的照護網絡。多年來，據點透過共餐、健康促進、才藝學習及各類社交活動，持續充實長者的日常生活，讓長者能在熟悉的社區中獲得陪伴與支持，每年更在澎湖縣政府評鑑中屢獲優等肯定。

    光明里為慶祝20年來的努力與成果，光明里將於10月18日上午9時30分在社區照顧關懷據點舉辦「關懷據點20週年慶暨馬公市光明社區發展協會揭牌儀式」，見證新里程的開始。此次典禮規劃了豐富的社區展演與文化表演，包含在地學校與社區團體聯合帶來的舞蹈與音樂演出，並於現場進行揭牌儀式、來賓致詞及交流活動。

    活動流程由在地居民共同參與，象徵社區不僅是長者的依靠，更是跨世代互動與情感交流的平台。光明里關懷據點在地深耕多年，透過一次又一次的聚會與陪伴，逐漸凝聚出獨特的社區情感，而「光明社區發展協會」的成立，將使這份情感延伸到更廣泛的居民服務與公共參與。

    市長黃健忠表示，光明里關懷據點近20年來，志工與同仁都用心把每一件小事做到最好，無論是共餐、陪伴還是活動安排，長者都能感受到真切的關懷與照顧。據點早已成為長者生活中的另一個家，讓人看見社區的溫度與力量。未來隨著社區發展協會的成立，不僅延續這份溫暖，也將鼓勵年輕世代投入，讓社區更有活力，讓長者能在熟悉的環境中過得安心又快樂。

    光明關懷據點及光明社區發展協會，十月十八日揭牌。（馬公市公所提供）

    光明關懷據點及光明社區發展協會，十月十八日揭牌。（馬公市公所提供）

