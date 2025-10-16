藍綠各提高鐵親子友善措施 史哲：半年後大家會接受寧靜車廂

立法院交通委員會要求交通部、高鐵公司提出親子友善措施，高鐵董座史哲（右）盼半年後社會能接受「寧靜車廂」。左為交通部次長伍勝園。（記者劉信德攝）

台灣高鐵公司在上月22日開始實施「寧靜車廂」措施，包括不要在車廂內講電話、使用3C要戴耳機，但從來沒有要求孩童不能出聲，近日卻遭誤解親子不友善、孩童不能發出聲音。立法院交通委員會要求交通部、高鐵公司提出親子友善措施，高鐵董座史哲也表示，盼半年後社會能接受「寧靜車廂」。

立法院交通委員會今天邀請國家運輸安全委員會、交通部和高鐵公司做業務報告、並專案報告高鐵寧靜車廂問題，立委黃建豪、何欣純等人都做臨時提案，要求交通部和高鐵公司都提出親子友善措施。

國民黨立委黃建豪要求交通部與高鐵公司協調是否做不同車廂有不同選擇，例如親子車廂或寧靜車廂；民進黨立委何欣純則提案高鐵公司比照過去服務輪椅族定高鐵票的經驗，提出家長推嬰幼兒車可放置行李區等優化措施。

高鐵董事長史哲再度強調，高鐵現在推的「寧靜車廂」勸導從來就不包含嬰幼童，只有對在車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機的旅客做勸導，之後會透過精進作為，「大約半年後社會大眾可以接受，也會尋求更好實施方式」。

交通部次長伍勝園表示，針對立委提案和意見，交通部承諾會和高鐵公司討論，並依不同問題和要求，在一個月到三個月內提出相關說明或精進措施。

