新北市府會聯手 重陽獻藝歌仔戲《半幅圍裙》歡迎索票

新北市府官員與議員聯手演出歌仔戲劇碼《半幅圍裙》。（記者翁聿煌攝）

新北市政府攜手市議會共演「敬老獻藝歌仔戲」，16日於板橋林家花園定靜堂舉辦記者會，議員粉墨登場演出精彩橋段，副市長朱惕之也揭曉今年演出劇碼《半幅圍裙》，邀請市民朋友10月26日晚上7點，前往新北市政府3樓多功能集會堂看歌仔戲。

「敬老獻藝歌仔戲」深耕地方邁入第12年，為歡慶重陽佳節並傳承戲曲文化，由議員劉美芳率團，偕同議員張嘉玲、呂家愷及陳家琪華服扮相雙生雙旦，演出小段歌仔戲表演，傳統戲曲與百年古厝交織出濃厚的人文氛圍，為本屆演出揭開序幕。

請繼續往下閱讀...

朱惕之表示，府會敬老獻藝歌仔戲每年座無虛席、廣獲好評，是全國絕無僅有的府會共演活動，演出陣容精彩可期，新北市議會由議長蔣根煌領銜，率副議長陳鴻源及眾多議員包含劉美芳、王威元、石一佑、呂家愷、宋雨蓁、林金結、邱烽堯、張嘉玲、陳家琪、陳儀君、黃心華、蔡健棠、戴湘儀及戴瑋姍；市府有朱惕之，青年局長邱兆梅、教育局長張明文、文化局長張䕒育、客家局長劉冠吟等局處首長攜手登台。

新聞局表示，今年再度邀請榮獲去年「中國文藝獎章—戲劇獎」的資深歌仔戲老師黃美靜擔任藝術總監指導，《半幅圍裙》情節曲折動人，講述康王遭秦士強引兵追殺，巧遇村姑張維君相救，留下「門前掛半幅圍裙」即報恩的約定。

新聞局指出，入場券自17日上午9點起索票，民眾可至市府1樓服務台（板橋區中山路一段161號）、新北市藝文中心B1服務台（板橋區莊敬路62號）及新莊文化藝文中心服務台（新莊區中平路133號）免費索取，數量有限發完為止。

