全台首架！ 華航推迪士尼「動物方城市2」主題彩繪機

華航推迪士尼「動物方城市2」主題彩繪機。（圖由華航提供）

華航今天（16日）宣布，與台灣華特迪士尼股份有限公司（The Walt Disney Company （Taiwan）Ltd.）推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市2（Zootopia 2）」的人氣角色，打造全新「動物方城市2 主題彩繪機」，11月19日台北飛往洛杉磯CI006正式啟航。

華航表示，旅客可搶先體驗前所未有的雲端迪士尼盛會，從報到櫃台至機上服務，享受被動物方城市2主角圍繞的歡樂氣氛。「動物方城市2」主題彩繪機以華航長程機隊主力波音777擔綱，電影故事主軸闡述信任與團隊合作精神，主角胡尼克（Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps），以及新角色佘蓋瑞（Gary De'Snake）與河狸狸寶（Nibbles Maplestick），還有廣受觀眾喜愛的樹懶快俠（Flash）藏身左側機尾處。

請繼續往下閱讀...

「動物方城市2」主題彩繪機首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點。華航表示，為慶祝「動物方城市2」主題彩繪機首航，華航網站將在明天（17日）推出洛杉磯、安大略等航線促銷。

台北－洛杉磯經濟艙來回1萬8225元起（未稅）、台北－安大略經濟艙來回1萬9035元起（未稅）、台北－鳳凰城經濟艙來回2萬1465元起（未稅）、台北－洛杉磯豪華經濟艙來回4萬7314元起（未稅）、台北－安大略豪華經濟艙來回4萬8544元起（未稅）、台北－鳳凰城豪華經濟艙來回5萬4400元（未稅）。

華航網站同步設置「動物方城市2」主題彩繪機專屬網頁，網站設計運用華航企業色彩，並結合電影主角元素為主軸，增添網站互動性，分階段陸續曝光主題彩繪機介紹、最新活動、影音花絮、客艙用品、飛航情報及主要航線優惠訊息等，讓旅客一站式輕鬆快速掌握「動物方城市2 主題彩繪機」資訊，更便捷查詢與預訂機位。

相關網址請見︰

華航「動物方城市 2 主題彩繪機」專屬網站

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法