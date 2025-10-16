為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    被質疑圖利、打斷發言 花縣府官員怒嗆媒體

    2025/10/16 17:14 記者劉人瑋／花蓮報導
    被提到圖利，加上又被打斷發言，陳建村今開嗆記者。（記者劉人瑋攝）

    花蓮縣府行研處長陳建村今早記者會時，因發言和舉起「災民可聯繫的水電行」手板被記者打斷，加上又被媒體質疑圖利廠商，陳建村直接開嗆記者打斷季連成與自己的發言，然而媒體和官看直播的網友都有共同疑問：「颱風要到了，指揮官（縣長徐榛蔚）到底去哪了？」

    中央災害應變中心9月底成立迄今，季連成與陳建村都是第一批進駐者，也都持續上班迄今，中央如季連成還需視縣府作為予以協助，地方如陳建村又要面對狀況不斷的地方，許多媒體人與在場官員明顯感受到2人精神狀況與情緒漸有不同。

    今媒體詢問到「水電超人」志工群解散是否與縣府有關，甚至縣府一直公告、以手板告諸災民可找尋的花蓮縣水電行時被質疑是圖利，陳建村已明顯不悅，加上後來舉起水電行資訊手板被媒體吐槽「這不是防颱」被要求鎖定主題，等到陳建村發言時即開嗆媒體。

    陳一開始先對自己在季發言時講電話造成干擾而道歉，當時他也因此被季直罵「不要講話」，接著端出季連成記者會主持人身份，表明媒體在季發言時直接未舉手即發言打斷是對季的不尊重。

    針對水電群志工解散，陳建村表示，應是有他們自己的考量，縣府是被動得知、並未干預、干擾水電群。每位災民若符合資格，可得40萬元修繕補助，「不找縣府提供的水電行亦無妨，甚至找當時合作愉快的水電超人也可以，沒有強迫推銷，縣府只是供本縣業者方便災民找尋合意廠商」、「質疑圖利是很不必要的」。

    至於媒體和網友都在找尋應變中心指揮官徐榛蔚，甚至有不少媒體私下勸陳建村「（徐）該出來了，是要、能躲多久？颱風都要來了」，陳建村表示，徐榛蔚都在忙碌於災害應變、防颱，並協調對中央與公所的指揮。

