台中價值7000萬物調券誰領走？議員曝「這區」每人可領4張全市最高

楊典忠、林祈烽質疑物調券發放不公平，批市府一年編列預算7000萬元，卻讓物調券淪為「特定區域振興券」，造成「新的城鄉差距！」（記者蔡淑媛攝）

台中市政府為振興商圈經濟，2023年起發放物調券，花100元兌換200元券，每次發放都大排長龍，近兩年共發放3波、105萬張物調券，市議員楊典忠、林祈烽今天在議會質疑物調券發放不公平，許多民眾反映，已經連3年發放物調券，卻從未拿過一次，批市府一年編列預算7000萬元，卻讓物調券淪為「特定區域振興券」，造成「新的城鄉差距！」人口僅1.8萬的中區卻有7萬6900張，平均每人可分得4.3張，是全市最高。

楊典忠指出，市府發放物調券時間與地點上不公平，對於不在市場、商圈或攤販集中區經營的基層店家、攤販，無法受惠物調券提供的商機，反而因買氣轉移，生意下滑。

而且行政區發放物調券數量也嚴重失衡，今年已發放3波物調券，潭子750張、外埔300張、石岡掛0，楊典忠要求，市府應該「廣發」、「普發」物調券，讓所有店家、攤販都能納入受惠範圍，才能真正全面帶動基層微型經濟的發展。

楊典忠再指，物調券分配嚴重失衡，以近兩年發放3波、共105萬張，人口僅7萬多的東區獲配10萬6900張，比起人口數有30多萬的北屯及西屯區，也分別有10萬5800張、9萬5900張，人口12萬的南區也僅獲9萬3200張，而人口僅1.8萬的中區卻有7萬6900張，平均每人可分得4.3張，是全市最高。

楊典忠說，海線地區清水、梧棲、沙鹿三區合計人口逾25萬人，總發放總張數僅9萬張，甚至比東區還少，明顯不合理，而人口逾10萬的潭子區，今年僅獲750張物調券，外埔區300張，石岡區甚至「掛零」，質疑這3區難道沒有市場、商圈或夜市，民眾繳一樣的稅，卻領不到一張券，一點也不公平。

另在2023年沒有公有市場的潭子、石岡、大安等區公有發物調券，去年及今年卻全數取消，商家與民眾完全被物調券邊緣化，他呼籲市府應檢討發放原則，讓偏遠與非傳統商圈區域也能共享政策紅利。

副市長黃國榮回應，他也沒領到過物調券，物調券是要振興市場、商圈、夜市經濟，民眾要去現場排隊兌換，因為物調券不是普發。

經發局長張峯源表示，物調券發放是以市場內攤位數、商圈會員數，以及夜市攤位數計算發放，東區有建國市場攤位數多，因此發放張數較多，當天領取、再到市場商圈消費兌換，直接消費效果大，不同於現金券以人口數計算；石岡區因為沒有市場、商圈、夜市，所以沒有發放物調券，民眾可就近到東勢、豐原消費，另外市府會與石岡、外埔區公所協調發放。

台中發放物調券，花100元買券可兌換200元商品。（記者蔡淑媛攝）

台中市府2023年起發放物調券，每次發放都大排長龍。（記者蔡淑媛攝）

