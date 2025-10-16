免出門就可走入生態綠網 林保署2026年月曆「阡陌之森」開放預購

每年都讓人手刀預購的林保署月曆，2026年主題為阡陌之森。（圖由林業保育署提供）

每年一推出都深受歡迎的農業部林業保育署月曆，2026年以「阡陌之森」為主題，透過插畫與介紹，讓民眾走入台灣12處淺山到平原與海岸的國土綠網保育軸帶空間，即起到10月28日24時為主開放線上預購。

農業部林保署自2018年起推動國土生態綠網建置計畫，目前已在全台規劃45條以農田生態系、森林綠帶、水系藍帶交織而成的國土綠網保育軸帶，從中央山脈串起周邊淺山、平原、海岸的生態網絡，林保署表示，2026年《阡陌之森》月曆，是以生物棲地串聯與藍綠帶縱橫交織的「國土綠網保育軸帶」為核心，用生動細膩的手繪藝術視角，呈現台灣12處從淺山、平原到海岸的大尺度生態保育空間規劃概念。

林保署表示，《阡陌之森》月曆的主題是由署長林華慶與署內人員自2023年底起，依據國土生態綠網核心理念發想構思，經過多次討論、反覆篩選，選出全台12條各有特色的生態與地景保育軸帶作為每月主題，從最適合的視角鳥瞰，編排每月故事內容與物種配置，歷經波折尋覓到合適的製作團隊，由義大利波隆那插畫大獎得主鄒駿昇Page Tsou率領的吉日設計，邀請風格各具的洪添賢Croter、吳欣芷Cindy Wume、林家棟Jia Dong Lin，以及吳怡欣Yihsin Wu等共5位知名插畫家共同攜手將國土生態綠網視覺化。

林保署表示，透過月曆，希望讓更多人一起探索台灣豐富多樣的自然地景及重要關注的野生動植物，也呈現人口密集的淺山、平原地區面對人類生活、生產與生態的衝突時，如何藉由自然法則找到和諧共存的調和。

《阡陌之森》月曆、桌曆及米蠟筆，即日起至10月28日24時開放預購，預購與販售通路包含：國家書店、五南文化廣場，以及各獨立書店共組的「友善書業合作社」，月曆、桌曆預購皆不限量；米蠟筆16色限量8500盒。月曆、桌曆預購完成預計將於12月中旬出貨，米蠟筆預購完成預計將於12月底出貨，屆時僅保留少量現貨在各通路零售。

