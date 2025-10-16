仔豬下痢病將有解！獸醫所成功研發新疫苗 提高存活率逾4成

獸醫所所長鄧明中（右）與該所副研究員黃有良成功研發新型仔豬下痢病疫苗，可提高存活率超過4成以上。（記者楊媛婷攝）

國內豬價近期居高不下，主要是受到仔豬下痢病等疫病影響，導致育成率欠佳影響，農業部獸醫研究所研發新型「豬流行性下痢不活化疫苗」，讓小豬存活率提高4成以上，目前該疫苗正在申請防檢署藥證，預計明年初可取得並開始生產。

過去就有針對仔豬下痢病的疫苗，獸醫所所長鄧明中指出，仔豬下痢病的病毒也屬於冠狀病毒家族，隨病毒演化，目前主要流行在東亞包含台灣的病毒株，已和過去病毒株不同，毒性更強，導致疫苗成效有限，因此也導致目前東亞的小豬下痢病疫情嚴峻。

請繼續往下閱讀...

鄧明中進一步指出，仔豬下痢病雖非法定傳染病，但若仔豬染疫，致死率高達5成以上，他與該所副研究員黃有良等組成團隊，投入10年時間研發，找到特定的細胞株，可提高疫苗的抗原量，當該疫苗施打在母豬身上，再由產生抗體的的母豬透過哺乳傳遞保護力到小豬，可讓保護力涵蓋到仔豬成長到成豬過程，讓小豬存活力提高超過4成。

鄧明中表示，仔豬下痢病的第一型病毒株於1977年發現，目前主要流行的病毒株於2013年發現的第2型病毒株，日本正投入研發中，韓國已有研發針對第2型病毒株的疫苗 ，但效果不佳，獸醫所研發的疫苗可針對第1型與第2型病毒株，保護力也勝過韓國。

鄧明中表示，該疫苗正在申請藥證，預計最快下個月就可取得，明年初可開始生產並施打，期待未來該疫苗可技轉給民間廠商，讓台灣自行研發的仔豬下痢病新型疫苗也可外銷國外。

獸醫所研發的新疫苗相關介紹即起到18日在2025台灣創新技術博覽會展出。

