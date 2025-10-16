為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    宜蘭河攔河堰老舊滲水 農水署斥資逾8千萬加固改善

    2025/10/16 14:12 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭河攔河堰老舊滲水，農水署斥資逾8千萬加固改善。（記者王峻祺攝）

    宜蘭河攔河堰老舊滲水，農水署斥資逾8千萬加固改善。（記者王峻祺攝）

    宜蘭河充館圳攔河堰截水，提供下游1700公頃農田灌溉用水，但因設施老舊，不僅堰體滲水，也導致上游淤積問題嚴重，農田水利署宜蘭管理處斥資逾8千萬元加固改善，宜蘭縣議長張勝德今天前往關心，肯定工程進度，也強調會要求縣府加速完成設置囚砂區規劃，減少上游泥砂，加速下游排砂。

    農水署宜蘭管理處表示，宜蘭河堰位於宜蘭橋下游約120公尺處，主要作為取水灌溉設施，堰體建造於1949年，是當地重要農田水利設施，由於攔河堰設施已久，堰體有滲水及安全疑慮。

    宜蘭管理處指出，為穩定農田灌溉用水取水功能，投入8475萬元經費加固攔河堰上、下游安全設施外，同時改善充館圳進水口箱涵，7月底施工後，預計明年1月20日完工。

    宜蘭管理處考量河道兩側高攤地及砌石護岸基礎的穩定安全等，採用改變現況最少、影響範圍最小的補強方式，盼能達到穩固高攤地、護岸基礎及確保充館圳近1700公頃的農田灌溉用水，另也增設魚道，提升水質及生態連通性。

    議長張勝德說，「上游囚砂、下游導砂」策略，才能減緩宜蘭河泥砂淤積問題，下游導砂部分，農水署除補強堰體外，也擴大排砂道，屆時將可增加排砂量，降低泥沙淤積量體。

    他說，上游囚砂去年已請縣府規劃，目前期中報告完成，將要求加速進行並設置囚砂區，解決宜蘭河長期泥砂淤積問題，未來上下游設施完成後，西門橋及慶河橋間河段，可望不用每年清淤，除有利水上運動發展外，更能減少清淤費用。

    宜蘭河攔河堰老舊滲水，為穩定農田灌溉用水取水功能，農水署投入8475萬元經費加固攔河堰上、下游安全設施。（記者王峻祺攝）

    宜蘭河攔河堰老舊滲水，為穩定農田灌溉用水取水功能，農水署投入8475萬元經費加固攔河堰上、下游安全設施。（記者王峻祺攝）

    宜蘭議長張勝德前往關心攔河堰改善工程，也強調會要求縣府加速完成設置囚砂區規劃，減少上游泥砂，加速下游排砂。（記者王峻祺攝）

    宜蘭議長張勝德前往關心攔河堰改善工程，也強調會要求縣府加速完成設置囚砂區規劃，減少上游泥砂，加速下游排砂。（記者王峻祺攝）

