    亦捷客運突停駛影響上學上班 苗縣府緊急協調下午恢復通車

    2025/10/16 14:28 記者張勳騰／苗栗報導
    亦捷科技已在中午過後，恢復原有班次正常行駛。（記者張勳騰攝）

    亦捷科技整合公司從去年9月接手代駛苗栗縣12條客運路線，今（16）日突然公告全線停駛，害得民眾、學生無車可搭，引發民怨；苗栗縣長鍾東錦獲悉後，立即指派縣府交通工務處副處長許家誠介入協調，初步協調取得共識，中午過後已將原有班次恢復正常行駛，苗縣府會持續關注追蹤後續發展。

    苗縣府交通工務處強調，縣府會持續觀察追蹤勞資雙方是否履行協調共識，以及停駛車班恢復運作情形，同時呼籲鄉親密切關注交通最新公告，若有接駁需求或通勤不便情形，可向縣府、鄉鎮公所或學校反映，以利即時提供協助。

    縣府交通工務處表示，今日清晨發生亦捷客運無預警全面停駛事件，包括大湖、獅潭、銅鑼、公館、三義、西湖、通霄等地區，共12條客運路線通勤運作受到嚴重衝擊，眾多學生與上班族交通大受影響。

    苗縣府指出，經派員前往亦捷客運苗栗總站了解，得知停駛原因係亦捷客運薪資發放爭議，導致駕駛員集體罷駛；經積極溝通協調後，奕捷公司已於協調當下補足薪資差額，並獲駕駛人員同意在今日中午12時恢復全線班車正常營運。

