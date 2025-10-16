為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    竹市托嬰中心女嬰趴睡窒息事件後業者停業 竹科媽媽踢爆同地點新托嬰中心又掛牌營業

    2025/10/16 15:45 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市慈雲路一家托嬰中心發生女嬰趴睡窒息事件後業者停業，有竹科媽媽踢爆同地點新托嬰中心又掛牌營業。（照片取自Threads）

    新竹市慈雲路一家托嬰中心發生女嬰趴睡窒息事件後業者停業，有竹科媽媽踢爆同地點新托嬰中心又掛牌營業。（照片取自Threads）

    新竹縣竹北市發生托嬰中心1歲多幼童在生態池溺斃的悲劇，讓大新竹地區家長都很擔憂與緊張，有竹科媽媽在網路Threads發文，去年竹市慈雲路1家托嬰中心也發生4個月大女嬰趴睡而窒息的意外，雖這家托嬰中心已被要求停業，但今年8月同個地址地點，又換了新招牌後重新營業，讓不少新手爸媽擔憂業者可能改個名字又繼續營業，質疑可能出現稽查漏洞，要求市府官員應提高抽查次數，不要再發生類似憾事。

    網友也發文提到，慈雲路上這家號稱五星級音樂托嬰中心，她家的哥哥當年有參觀過曾考慮就讀，但因該托嬰中心沒辦法全天開放監視器供家長觀看，只好放棄。但沒想到，這家托嬰中心去年發生讓4個月大女嬰趴睡疑似導致窒息後，也被市府要求停業，結果今年又換個招牌繼續營業，讓家長很是擔憂。

    對此，市府社會處表示，慈雲路托嬰中心發生女嬰趴睡窒息事件後，就依《兒童及少年福利與權益保障法》完成調查與裁罰，並命該中心今年6月1日起停辦1年，同時協助64名原收托幼兒完成轉托事宜，同時自4月起持續對該中心進行3次輔導與1次稽查，該托嬰中心已在4月30日向市府申請歇業。

    該址後續由另一業者承租，並依規定向市府提出立案申請，已在今年8月1日完成立案登記，市府也完成首次訪視輔導，未來會依規進行不定期稽查及輔導工作，相關托嬰中心資訊均公開於市府社會處官網「托育專區」，供家長查閱。

