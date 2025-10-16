為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    楊逵文學紀念館20週年慶 10/18復辦路跑、吃野菜宴

    2025/10/16 14:02 記者劉婉君／台南報導
    楊逵文學紀念館20週年館慶，中斷5年的路跑活動將於18日復辦。（記者劉婉君攝）

    楊逵文學紀念館20週年館慶，中斷5年的路跑活動將於18日復辦。（記者劉婉君攝）

    楊逵文學紀念館慶祝20週年館慶，中斷5年的路跑活動，將於18日復辦，並有千碗「野菜宴」與報名參加的民眾共享，延續楊逵的精神。

    楊逵（1906～1985）出生於台南新化，為台灣文學作家也是社會運動的先驅者，楊逵文學紀念館自2005年成立後，迄今已20年。18日登場的館慶活動包括路跑、在地特色的野菜宴、自行車、小市集、舞台表演及社區營造靜態展、小旅行等。

    台南市副市長葉澤山表示，楊逵一生關懷土地與人民，詩作《大家一起來賽跑》中寫著「不為冠軍，不為人上人」、「跑向自由民主，和平快樂的新樂園」，他的奔跑是為了理念而跑。因疫情中斷多年的慢跑活動於今年復辦，明年是楊逵120週年冥誕，將再擴大活動，館內展覽也會更新。

    新化區長李義隆指出，跑路活動500個名額及自行車70個名額一開放報名迅速額滿，但18日早上6時至6時30分現場仍可報名。路跑隊伍將從大目降廣場鳴槍起跑，沿途經過新化街役場、舊果菜市場、新化國小、奉安殿、新化演藝廳、新化高工、信義路往新化外環道、沿大目降大道至復興路口、和平街口、新化日式宿舍群、新化武德殿，再回到大目降廣場。當天現場報名的民眾雖沒有紀念品，仍可品嚐野菜宴。

    而館慶活動結束之後，楊逵文學館與相鄰的歐威影像紀念館也將隨之展開耐震補強工程，工期預計半年，施工期間不閉館。

    楊逵文學紀念館將於20週年館慶活動之後，展開耐震補強工程，施工期間不閉館。（記者劉婉君攝）

    楊逵文學紀念館將於20週年館慶活動之後，展開耐震補強工程，施工期間不閉館。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播