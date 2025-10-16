楊逵文學紀念館20週年慶 10/18復辦路跑、吃野菜宴

楊逵文學紀念館20週年館慶，中斷5年的路跑活動將於18日復辦。（記者劉婉君攝）

楊逵文學紀念館慶祝20週年館慶，中斷5年的路跑活動，將於18日復辦，並有千碗「野菜宴」與報名參加的民眾共享，延續楊逵的精神。

楊逵（1906～1985）出生於台南新化，為台灣文學作家也是社會運動的先驅者，楊逵文學紀念館自2005年成立後，迄今已20年。18日登場的館慶活動包括路跑、在地特色的野菜宴、自行車、小市集、舞台表演及社區營造靜態展、小旅行等。

台南市副市長葉澤山表示，楊逵一生關懷土地與人民，詩作《大家一起來賽跑》中寫著「不為冠軍，不為人上人」、「跑向自由民主，和平快樂的新樂園」，他的奔跑是為了理念而跑。因疫情中斷多年的慢跑活動於今年復辦，明年是楊逵120週年冥誕，將再擴大活動，館內展覽也會更新。

新化區長李義隆指出，跑路活動500個名額及自行車70個名額一開放報名迅速額滿，但18日早上6時至6時30分現場仍可報名。路跑隊伍將從大目降廣場鳴槍起跑，沿途經過新化街役場、舊果菜市場、新化國小、奉安殿、新化演藝廳、新化高工、信義路往新化外環道、沿大目降大道至復興路口、和平街口、新化日式宿舍群、新化武德殿，再回到大目降廣場。當天現場報名的民眾雖沒有紀念品，仍可品嚐野菜宴。

而館慶活動結束之後，楊逵文學館與相鄰的歐威影像紀念館也將隨之展開耐震補強工程，工期預計半年，施工期間不閉館。

楊逵文學紀念館將於20週年館慶活動之後，展開耐震補強工程，施工期間不閉館。（記者劉婉君攝）

