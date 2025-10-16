新北三重厚德國小和平樓海砂屋開拆 新大樓共構停車場2032年完工

新北市三重區厚德國小「和平樓」校舍經鑑定氯離子含量過高，教育局規劃拆除並於校園西側腹地新建多功能綜合大樓，今（16）日舉行動工典禮。（記者黃子暘攝）

新北市三重區厚德國小「和平樓」校舍經鑑定氯離子含量過高，教育局規劃拆除並於校園西側腹地新建多功能綜合大樓，今（16）日舉行動工典禮，市長侯友宜表示，市府今年規劃755億元的教育預算，投資教育就是投資未來，而孩子的安全不容妥協，市府籌劃校舍改建，新大樓將建置現代化教室、挑高室內體育館、300多格地下停車位，全案預計2032年完工。

侯友宜說，和平樓拆除暨新建工程總經費14億元，先拆除氯離子含量過高的舊建物，再新建多功能綜合大樓，結合教學、運動、停車與社區服務；和平樓老舊安全問題長年受到關注，市府籌備啟動校舍改建計畫，希望加強教育環境的安全與品質，並透過共構地下停車場，讓學校成為鄰里共享的生活核心，落實「校園社區化」紓解三重區停車需求。

教育局長張明文指出，厚德國小舊和平樓預計明年下學期開學前，完成拆除工程、建置生態學習空間，新大樓預計2032年完工啟用，市府將持續推動老舊校舍重建，守護學童安全。

厚德國小校長潘志忠表示，和平樓改建工程是全校師生、家長的多年期盼，新大樓將設置26間普通教室與2間音樂班練習室，補足教學空間不足的問題，室內挑高體育館可讓孩子盡情運動，不受天候影響，共構地下停車場與校園綠廊道則將串聯社區公園。

