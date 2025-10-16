玄天上帝飛昇全國聯合慶典 逾200神尊齊聚名間受天宮

南投名間受天宮，16日舉辦玄天上帝飛昇得道紀念日全國聯合慶典活動宣傳記者會。（記者張協昇攝）

農曆9月9日是北極玄天上帝飛昇得道紀念日，25日起一連2天將在南投縣名間鄉松柏嶺受天宮舉行全國聯合慶典，除席開千桌進行「玄武賜宴」，也將迎來全國逾200尊玄天上帝神尊，進行聯合祈福儀式，萬人同心祈願風調雨順、國泰民安。

位於八卦山台地的受天宮，擁有368年歷史，在全國分靈逾5000座宮廟，素有台灣玄天上帝總壇美譽，今年輪值承辦玄天上帝飛昇得道全國聯合慶典，今（16日）舉辦記者會。會中宣布為期2天的慶典活動，首日「玄武之夜．聯歡晚宴」，將請來「保庇女神」王彩樺等歌手獻唱，同時施放300秒高空煙火點亮松柏嶺夜空。

次日則迎來全台逾200尊玄天上帝神尊齊聚受天宮，舉行聯合祈福儀式，還有味全龍啦啦隊、本土劇OST女神吳申梅、秀場天王黃西田與女兒黃露瑤等人接力演出。2天活動現場也將設置南投特色農特產市集，呈現地方文化與產業魅力。

受天宮主委陳登岳表示，此次慶典活動將是全台玄天上帝信眾的盛大聚會，也是1場融合信仰、文化與地方特色市集的活動，期待透過慶典凝聚全台信眾的誠心祈願，祈求風調雨順、國泰民安。籌備期間，為響應花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流水患，各宮廟也紛紛發起樂捐。

縣府民政處長林琦瑜指出，來自全國各宮廟的逾200尊玄天上帝，將齊聚名間受天宮，竭誠邀請全國信眾於活動期間來此參拜，不用四處奔波，即能獲得更大庇佑，也盼藉此帶動宗教觀光經濟效益。

