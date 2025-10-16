發現0403花蓮地震前兆！ 台美跨國團隊研究登國際期刊

台師大地科系教授陳卉瑄（右）、博士後研究員彭葦（左）等組成的研究團隊發現，去年4月3日規模7.3花蓮大地震前，深部斷層早在3年前即出現無震滑移的加速行為，顯示出潛在的地震前兆特徵。（圖由台師大提供）

去年4月3日花蓮發生規模7.3地震致災，台灣師範大學地科學教授陳卉瑄率研究團隊分析近24年來的地震資料發現，深部斷層早在0403大震發生3年前即出現無震滑移的加速行為，顯示出潛在的地震前兆特徵。該研究成果獲《Nature Communications》刊登，為理解台灣地震孕震過程提供關鍵線索。

陳卉瑄與台師大地科系博士後研究員彭葦、加州大學柏克萊分校教授Roland Bürgmann及中研院地球所研究員許雅儒、助理陳彥宏等人針對2000至2024年的地震資料，系統性分析規模2以上重複地震與群震之時空特徵，發現2類事件通常與斷層深處的「無震滑移」或「高孔隙流體壓力」有關，顯示斷層並非總是以劇烈破裂的方式釋放能量。

請繼續往下閱讀...

團隊分析，2021年在壽豐地區，連續4個月的群震顯示大多地震活動逐漸往淺部遷移。擴散速率高達每秒5至6公尺，遠超過孔隙中流體壓力的擴散，暗示除流體作用外、亦伴隨著深部斷層的「緩慢滑動」，同時全球導航衛星定位系統資料也觀測到地表約1至2公分的位移。

團隊認為，上述情況觸發了自2021年9月至2022年底，縱谷南側一連串規模6以上地震的發生，加劇了該區的整體地震活動率，不過縱谷北部的地震活動卻處於低值。接著2023年至2024年初較深的重複地震數量變多、地震矩率漸增、對應之斷層滑動速率亦微增。數個時間點共累積了約30 kPa的應力變化，相當於3公尺水柱的壓力，已達到觸發0403地震條件。

彭葦指出，由無震滑移所引發的主震前兆現象，在造山縫合帶屬非常罕見，0403花蓮地震主震的孕震歷程長達3年，是深部滑移與群震交互作用所驅動的結果。

陳卉瑄則建議，未來若能持續監測無震滑移與中規模以上地震活動的交互作用與累積應力變化，將有助於提升地震前兆辨識與短期預警的能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法