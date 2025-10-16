為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    發錢了！彰化市重陽敬老禮金豪發6891萬

    2025/10/16 12:59 記者湯世名／彰化報導
    彰化市長林世賢（右）將重陽敬老禮金裝袋。（記者湯世名攝）

    發錢了！重陽節前夕，彰化市公所今天（16日）發放全市73里共3萬922位70歲以上長者，每人500元敬老禮金，共發放1546萬1000元，另協助縣府代發5345萬5000元，合計共發出6891萬6000元；此外，今年彰化市共有42位百歲人瑞，另致贈金鎖片，市長林世賢也祝長輩佳節愉快。

    發放禮金堪稱「大工程」，今天上午有數百人齊聚彰化生活藝文館點鈔，並將總計1594萬4000元現金（含公所與協助縣府代發）逐一分裝進紅包袋，市長林世賢也親自下海跟著大家一起點鈔。

    由於有市民建議，為方便不良於行的長者及因應金融化趨勢，禮金發放方式應增加直接匯入長者的帳戶，林世賢也從善如流，從2010年起即轉帳與領現金並用，今年用轉帳的已增為7成5多，領取現金的僅占約2成5。今年禮金發放，領現金部分於今天同步在各里發放，轉帳部分則已匯入長者的戶頭。林世賢並前往位於大竹里發放敬老禮金與長壽麵線給長者。

    重陽敬老禮金發放，除了市公所對70歲以上發放500元，另在縣府部分，一般戶65-99歲和55-64歲原住民，每人發放1000元；福利戶（列冊低收入戶、中低收入戶、領身心障礙生活補助費或領有中低收入老人生活津貼，包含長照1.5倍安置者）部分，65歲至79歲長者及55至64歲原住民長者每人3000元，年滿80歲至89歲長者6000元，90歲至99歲9000元。

    彰化生活藝文館數百人點鈔，警方嚴密防護。（記者湯世名攝）

    工作人員攤開大疊的禮金以利分裝。（記者湯世名攝）

    工作人員仔細點鈔與裝袋。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢（左）發放重陽敬老禮金。（記者湯世名攝）

