苗栗亦捷客運停擺引警訊 議員吳旭智促竹縣府提緊急替代方案

苗栗亦捷客運12條路線無預警停駛。新竹縣議員吳旭智今表示，該客運也承攬縣內共15條路線，籲縣府提出「無預警停駛緊急替代運輸備案」。（吳旭智團隊提供）

亦捷客運因欠薪引發駕駛罷工，導致苗栗縣12條客運路線無預警停駛。新竹縣議員吳旭智今表示，該客運也承攬縣內共15條路線，他呼籲縣府交通旅遊處應於24小時內提出「無預警停駛緊急替代運輸備案」，避免重演苗栗大眾運輸癱瘓的慘況，保障縣民交通權益。

吳旭智表示，苗栗事件造成許多通學、通勤族受阻，是公共運輸失能的警訊。包含11條公路客運及4條幸福巴士路線，若不即刻預作準備，恐重演苗栗大眾運輸癱瘓的慘況。他呼籲縣府交旅處應於24小時內，提出「無預警停駛緊急替代運輸備案」，保障縣民交通權益。

吳旭智指出，苗栗事件造成許多通學、通勤族受阻，是公共運輸失能的警訊。該客運目前在新竹縣共營運17條路線-13條公路客運及4條湖口幸福巴士，涵蓋多處偏鄉地區與學生通學路線，影響範圍廣泛。若業者營運出現異常，後果將不僅是個別區域的不便，而可能導致縣內整體交通秩序失衡。

吳旭智要求，縣府交旅處應立即與新竹監理所盤點該客運營運狀況，並公告替代運輸計畫，應緊急調度其他客運業者協助代駛，甚至協調遊覽車及計程車業者，啟動補助性共乘服務。

吳表示，縣府應讓民眾明確了解，一旦客運業者停駛，政府能立即介入接手服務，確保學生與上班族交通不中斷。同時呼籲縣府以最高規格維護公共運輸安全，確保交通服務穩定，讓縣民不必再為通勤與上學的基本權益擔憂。

