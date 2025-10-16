96W侵台機率低！ 颱風論壇曝劇烈降雨區

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」提醒，週日（19日）到下週三（22日）會有共伴效應發生，北部、東部將有持續性的大雨，宜蘭、花蓮、基隆北海岸甚至有劇烈降雨，這幾天請趕緊做好防災準備！（資料照）

今日各地晴朗炎熱，戶外活動預防熱傷害，西部內陸及山區午後零星雷陣雨。氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，熱帶擾動96W組織性改善中，預計還要2至3天時間整合，才有機會增強為風神颱風，週日（19日）到下週三（22日）會有共伴效應發生，北部、東部將有持續性的大雨，宜蘭、花蓮、基隆北海岸甚至有劇烈降雨，這幾天請趕緊做好防災準備！

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」在臉書PO文表示，今天依然受到副熱帶高壓籠罩

各地晴朗炎熱，戶外活動預防熱傷害，西部內陸及山區午後零星雷陣雨，熱帶擾動96W組織性改善中，預計還要2至3天時間整合，才有機會增強為風神颱風。

粉專指出，96W路徑方面仍然沒有太大變化，會先朝菲律賓呂宋島移動，之後遇到槽線東移、高壓減弱，可能短暫北偏進入巴士海峽，隨後東北季風持續增強、颱風減弱，而往西南移動。

粉專直言，96W侵襲台灣的機率仍然偏低，但須注意週日（19日）到下週三（22日）會有共伴效應發生，北部、東部將有持續性的大雨，宜蘭、花蓮、基隆北海岸甚至有劇烈降雨，這幾天請趕緊做好防災準備！

