光復災區村廣播系統問題多 花蓮縣府：依緊急採購法重購或修復

陳建村因許多村廣播狀況未解除忙得焦頭爛額。（記者劉人瑋攝）

位在花蓮光復災區的中央緊急應變中心今由指揮官季連成說明應變颱風的宣傳方式，因不少村落廣播系統損壞許久，如何修復以及修好之後如何使用都是問題。花縣府行研處長陳建村表示，村內廣播不知道何時損壞，已依緊急採購法重購或修復。

0923許多鄉民包括南富村民皆表示「沒有聽到廣播」，陳建村澄清，南富不在紅色警戒區，紅色警戒區範圍則是透過警消車輛廣播，可能是因為太小聲才沒被聽到；另會中有村長反映，有些村內廣播器喇叭已裝上，但主機、線路都是壞的，還有村長說自己年紀大、語速跟不上，不會使用，需要縣府派員協助。



季連成強調，依法，鄉鎮村里長就是第一線，縣府、中央是主動協助與服務角色。平房居民、獨居老人、弱勢、洗腎、重病者需疏散或收容及安置在收容所及民宿中，病患安置於醫院，有二、三樓的住戶則是垂直撤離，計撤離者1308人，當水位抵堤防頂端約1公尺時會緊急廣播要求撤離。

光復鄉大進、大全、南富村因村長認為有潛在危險，中央也應其要求同列撤離範圍中，將透過大、中型巴士及國軍車輛協助撤離。季連成呼籲紅色警戒、撤離區民眾備好避難包以應變。

至於撤離名單和方式，因許多村廣播故障，季連成表示會由清潔隊垃圾車、警車挨家挨戶各以客、原民族語宣導，另有調查員由軍、警、消等與村長組成督考小組在今、明二天查清各村落需撤離對象、與村民面對溝通，依目前氣象預報約在18日進行第一階段撤離，19日會要求平房居民撤離，最後再依天候狀況、水位急緊時發布防空警報要求警戒區民眾垂直避難。

