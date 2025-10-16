工會陳情批性騷處理拖延 中華電信：零容忍、隔離雙方接觸

中華電信工會今早（16日）在台北市府前抗議，說明今年初發生職場性騷擾事件，然中華電信公司調查處理過程有瑕疵，違反性別平等工作法，嚴重侵害勞動權益，呼籲台北市勞動局立即開罰、加速調查。（記者蔡愷恆攝）

中華電信工會今天（16日）早上到台北市政府陳情，質疑中華電信公司懲處拖延包庇性騷擾案件。中華電信公司表示，對性騷擾案秉持零容忍態度，依法嚴正、謹慎處理此申訴案。

中華電信一名科長被控今年1月14日晚間利用公司尾牙，酒後熊抱女同事、親吻臉頰，被害女同事當場喝斥後報警處理，科長被依法送辦，依「性騷擾防治法」趁機性騷擾罪嫌起訴。

中華電信公司說明，針對性騷擾事件，已在案發時依據「性別平等工作法」及相關法令規定啟動調查程序，除全程依循法定流程辦理外，為保障所有工作同仁的工作安全與性別平等的職場環境，有秉持零容忍態度，依法嚴正、謹慎處理此申訴案。

中華電信公司表示，在這起申訴人提申訴後，已第一時間即成立調查小組，並依規定查察事件發生的過程，但基於法律所規定的保密義務，未能對外揭露調查的相關細節。但公司除也依照內部作業要點給予被申訴人適合的懲處外，並將其調離原工作場所，藉以隔離雙方的接觸，來確保申訴人權益。

中華電信表示，深知建立安全、尊重與平等的職場文化不僅是企業責任，更是公司治理重要的一環，責無旁貸。未來公司將持續強化員工教育訓練與建立完整制度，杜絕類似事件再次發生，打造一個值得信賴與尊重的性別平等的工作環境。

