為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    工會陳情批性騷處理拖延 中華電信：零容忍、隔離雙方接觸

    2025/10/16 13:33 記者吳亮儀／台北報導
    中華電信工會今早（16日）在台北市府前抗議，說明今年初發生職場性騷擾事件，然中華電信公司調查處理過程有瑕疵，違反性別平等工作法，嚴重侵害勞動權益，呼籲台北市勞動局立即開罰、加速調查。（記者蔡愷恆攝）

    中華電信工會今早（16日）在台北市府前抗議，說明今年初發生職場性騷擾事件，然中華電信公司調查處理過程有瑕疵，違反性別平等工作法，嚴重侵害勞動權益，呼籲台北市勞動局立即開罰、加速調查。（記者蔡愷恆攝）

    中華電信工會今天（16日）早上到台北市政府陳情，質疑中華電信公司懲處拖延包庇性騷擾案件。中華電信公司表示，對性騷擾案秉持零容忍態度，依法嚴正、謹慎處理此申訴案。

    中華電信一名科長被控今年1月14日晚間利用公司尾牙，酒後熊抱女同事、親吻臉頰，被害女同事當場喝斥後報警處理，科長被依法送辦，依「性騷擾防治法」趁機性騷擾罪嫌起訴。

    中華電信公司說明，針對性騷擾事件，已在案發時依據「性別平等工作法」及相關法令規定啟動調查程序，除全程依循法定流程辦理外，為保障所有工作同仁的工作安全與性別平等的職場環境，有秉持零容忍態度，依法嚴正、謹慎處理此申訴案。

    中華電信公司表示，在這起申訴人提申訴後，已第一時間即成立調查小組，並依規定查察事件發生的過程，但基於法律所規定的保密義務，未能對外揭露調查的相關細節。但公司除也依照內部作業要點給予被申訴人適合的懲處外，並將其調離原工作場所，藉以隔離雙方的接觸，來確保申訴人權益。

    中華電信表示，深知建立安全、尊重與平等的職場文化不僅是企業責任，更是公司治理重要的一環，責無旁貸。未來公司將持續強化員工教育訓練與建立完整制度，杜絕類似事件再次發生，打造一個值得信賴與尊重的性別平等的工作環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播