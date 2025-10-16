海口漁港遊艇碼頭明年完工 點亮南國海洋新地標

屏東縣府今（16）日於海口漁港熱鬧動土。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣府今（16）日於海口漁港熱鬧動土，興建遊艇浮動碼頭工程，預計2026年5月完工，未來提供27個席位，包括5個60呎以下及6個40呎以下船位，搭配水電柱、智慧管理系統，打造南國海洋休憩新亮點。縣長周春米親自主持儀式，強調這是基礎建設升級，更是海洋觀光產業的關鍵一步，盼帶動遊艇經濟、活絡周邊商機。

近年國內遊艇登記及駕照數暴增，國人熱衷海域遊憩，屏東縣府因應需求，爭取中央補助擴建海口漁港遊艇設施，總經費5500萬元，中央補助3850萬元，縣府挹注1650萬元。周春米表示，海口地理位置優越，完工後將吸納更多遊客，取代老舊後壁湖碼頭的負荷，促進漁港轉型為休閒碼頭。「不只蓋遊艇港，更是培養親水文化、推廣遊艇生活方式。」工程包含浮動碼頭本體及周邊美化，提升環境舒適度。

交旅處智指出，碼頭將整合AI影像識別、人臉辨識及AIS船舶追蹤數據，結合智能支付與能源監測系統，實現無人化管理。大數據分析將優化運營效率，確保安全便捷。遊艇愛好者現場興奮表示，縣府參考使用者意見設計，有望充分分流後壁湖老碼頭壓力，盼縣府接管後壁湖整體規劃，讓2個碼頭串聯，催生水域活動新商機，如遊艇巡航、海洋派對等，進一步刺激地方經濟。

遊艇浮動碼頭工程，預計2026年5月完工，未來提供27個席位。（記者蔡宗憲攝）

海口漁港遊艇碼頭明年啟用。示意圖。（記者蔡宗憲翻攝）

