高市教團控濫訴浪費校園大量資源 教育局：彙整意見後供教育部參考

高雄市高雄市中小學校長協會、高雄市教育產業工會、高雄市家長教育權促進聯盟及民代等，今公開喊話「廢除校事會議」。（記者許麗娟攝）

去年4月底「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修法上路1年多來，「校園事件處理會議」調查機制引發失控濫訴，曾有1間學校光處理1位家長的檢舉，就耗費70萬元，高雄市中小學校長協會等教育團體今（16）日公開呼籲「廢除校事會議」，教育局回應，將彙整意見後，提供教育部參考。

由於校園失控濫訴，讓教學現場成為辦案現場，高雄市議員陳慧文表示，去年4月新法上路以來，高雄市統計，學校受理的案件8成以上會啟動調查程序，但去年下半年的數據顯示有45.3%案件最終不成立，到解聘、停聘、不續聘只佔所有成立案件的2%，處理1件疑似不適任教師的案件，從校事會議、調查委員、教評會，要動員24到50人，每案至少花費2萬6000元以上，等於是用極昂貴的成本處理大量根本不成立的檢舉，癱瘓校園的行政。

市議員黃柏霖說，去年4月底到今年5月底，總共有1124個老師被調查，真正被定案要解聘的只有26人，僅佔2.3%，讓當事人身心俱疲，並影響同僚，以後會沒有老師願意認真教小孩。

市議員陳麗娜強調，教育局的態度非常重要，匿名檢舉之前說不接受為何又開放，應讓想檢舉的家長知道是有責任的，而非無限上綱，勿枉勿縱，也不能濫殺無辜。

教育局回應，秉持依法行政、程序正義與保護校園成員權益的原則，於處理各項陳情、檢舉疑似不適任教師案件時，均依教師法、高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法等法令規定及教育部國民及學前教育署工作手冊辦理。

對於記者會所提「杜絕濫訴」、「強化溝通協調機制」、「賦予學校自主選擇處理途徑」與「建立審議機制」等建議，教育局均予以重視，並將彙整意見後，適時提供教育部國民及學前教育署作為法規檢討與制度精進之參考。

