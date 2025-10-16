竹北赫見穿山甲交易！ 越南籍移工竟「落跑」出境

穿山甲的腳明顯中了陷阱，受傷露出骨頭，並已發出惡臭。（新竹縣議員朱健銘提供）

新竹縣流浪動物珍愛協會獲悉有在台的越南移工，在網路販售穿山甲，立刻偕同縣議員朱健銘與對方聯繫後，在竹北交易，當場拿到1死1活的穿山甲，轉交給縣府農業處救援，後續由保七總隊調查；但朱健銘說，該名移工已「落跑」出境，呼籲主管機關加強源頭管理與跨單位協作，防止憾事重演。

新竹縣政府農業處表示，案發當下，已發文內政部保七總隊第5分隊查察，證物目前由縣府冰存，活穿山甲則由救傷站暫養；由於穿山甲食性特殊，該處近期已再發文保七及新竹地檢署，確認是否已完成偵查移送及活穿山甲能否進行野放。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富，今年5月底在網路社群媒體獲悉有越南人販售穿山甲，立即由朱健銘聯繫後於竹北交易。朱健銘說，當時協會有通報保七總隊會同，但越南移工很謹慎，一再改換地點拖延時間，現場交易時，他取得1隻已死亡的穿山甲及1隻活體，整個交易過程都錄影存證。

朱健銘說，買到這隻活的穿山甲，腳明顯中了陷阱，受傷露出骨頭，並已發出惡臭，協會立即轉交給縣府農業處救援。冷凍的穿山甲已被撥下鱗片，隨屍體一同售出。

黃宣富表示，越南人在台灣隨意捕捉宰殺保育類動物非第一次，協會盡力保護野生動物與捍衛生命權，做動物們的後盾，也希望政府能夠化被動為主動，祭出更積極的查緝行動。目前，農業部動保司有研擬積極防制措施，防制野生動物遭非法捕捉、虐殺、屠宰、販售等行徑，期早日建立完善機制並加速執行。

朱健銘也提及，現行動保法對宰殺犬貓可判2年以下徒刑，但因查緝難以直接目擊宰殺過程，多以持有屠體或販售行為開罰5至25萬元。此外，犬貓與野生動物分屬不同主管單位，權責不清，常見互踢皮球或錯失查緝時機，嫌犯甚至利用外國人身分迅速出境。因此，他呼籲主管機關加強源頭管理與跨單位協作，防止傷害動物的事件一再重演。

新竹縣流浪動物珍愛協會獲悉有在台的越南移工，在網路販售穿山甲，立刻偕同縣議員朱健銘與對方聯繫後，在竹北交易，當場拿到1死1活的穿山甲。（新竹縣議員朱健銘提供）

冷凍的穿山甲已被撥下鱗片，隨屍體一同售出。（新竹縣議員朱健銘提供）

