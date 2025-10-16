高雄教團喊話「廢除校事會議」 濫訴已讓校園成辦案現場

高雄市多個教育團體今開聯合記者會，喊話「廢除校事會議」，因為失控濫訴已讓校園成辦案現場。（記者許麗娟攝）

為淘汰不適任教師，去年4月底「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修法，但上路1年多來，「校園事件處理會議」調查機制，引發失控濫訴亂象，今（16）日高雄市中小學校長協會等教育團體站山來公開呼籲「廢除校事會議」，別讓教學現場成為辦案現場。

高雄市中小學校長協會理事長丁吉文指出，校園的失控濫訴，讓老師害怕踩到輔導與管教辦法的紅線，只能明哲保身的消極教學，近年來教師荒嚴峻，這個惡果最後只會落在孩子的受教品質上。

請繼續往下閱讀...

包括高雄市中小學校長協會、高雄市教育產業工會、高雄市家長教育權促進聯盟、全國家長團體聯盟、高雄市家長協會、高雄市各級學校家長會長協會、高雄市家長關懷教育協會，以及市議員陳慧文、陳麗娜、黃柏霖、王耀裕、蔡金晏、吳利成、白喬茵等，共同提出6點訴求，呼籲修法和調整行政制度。

6點訴求，1是廢除校事會議制度；2是學校、教育局、教育部應堅持不受理匿名檢舉案件；3是落實校內「溝通調和機制」；4是校事會議未廢除前，與「懲處案件」確實分流；5是尊重學校辦學專業；6是強化校園事件申訴處理機制。

高雄市教育產業工會理事長李賢能提及，高雄有1間學校，光是1個家長的投訴，學校前前後後就花了70萬元，還有背後人力的隱形成本，造成學校行政大逃亡，匿名投訴也破壞親師生的關係。

高雄市中小學校長協會重申，校長積極處理、家長理性溝通、教師專業自主、教育局依法尊重，簡化校事會議擾校程序，希望友善校園從高雄出發。

高雄市中小學校長協會理事長丁吉文說，失控濫訴讓老師只會消極教學，受害的是孩子的教育品質。（記者許麗娟攝）

高雄教團喊話廢除校事會議制度，希望友善校園從高雄出發。（記者許麗娟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法