打造韌性台灣 民團邀百工百業11/1為氣候而走

10組環團發起、逾50多個跨領域團體協辦與連署，將於11月1日舉辦「為氣候而走—打造韌性台灣」遊行。（記者黃宜靜攝）

氣候變遷造成的劇烈天災和日常生活環境的變化，已經影響百工百業，由10組環團發起11月1日舉辦「為氣候而走—打造韌性台灣」遊行，在聯合國COP30前夕，提出3大韌性主題，邀請百工百業在當天一同為氣候而走。

10個環團發起「為氣候而走 打造韌性台灣」遊行，將於11月1日中午12時30分至下午5時從台北市政府東門廣場集合，步行2.14公里至台北市政府東門廣場，且在活動宣布2週內有50多個跨領域團體加入協辦與連署，包含勞工權益、生態保護、原住民族權益、青年兒少、社會福利等團體，共同提出3大韌性主題訴求，包含：建構永續與世代正義韌性、強化國家安全與自主韌性及深化民主與多元文化韌性。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，受到全球暖化極端氣候衝擊，戶外與高溫作業者在高溫作業下，容易造成健康危害，包含熱中暑、熱衰竭，嚴重甚至引發多多重器官衰竭、急性腎損傷、休克甚至死亡；除了影響健康外，根據世界衛生組織（WHO）與世界氣象組織（WMO）的研究指出，當氣溫超過20°C時，每上升1°C，勞工生產力平均下降2～3%，因此在推動能源轉型過程中，也應落實「公正轉型」，確保減碳與能源轉型不會犧牲勞工權益。

「氣候災害不是遙遠的議題，而是時刻發生在原鄉的現實。」台灣原住民族政策協會秘書長陳旻園說，馬太鞍堰塞湖的潰流成災，其實是長期忽略土地治理的警訊，每當颱風或豪大雨來臨，族人就要面臨道路中斷、糧食短缺、家園被毀的風險，「這樣的恐懼不該成為原鄉生活的日常」，原住民族世代守護山川，維繫人與土地的平衡，但在國家政策中，卻常被視為被安置、被補償的對象，而不是與政府並間的治理夥伴。

台灣河溪網秘書長鄒明軒表示，健康的溪流能緩衝洪水、淨化水質、調節氣溫，也能孕育提供綠色碳匯的植被。過去台灣氣候政策多聚焦在能源轉型、加強工程型防災上，但往往忽視保全與修復劣化的自然生態系，在國際上倡議多年的生態防減災、生態系做法、以生態系為本的調適及自然解方等，在在提醒生態系健康是因應氣候變遷重要的策略。

