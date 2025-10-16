南投都達國小原民學生越南交流 賽德克族語領唱國歌心激動

台灣駐越南文化經濟辦事處秘書顏明男，在胡志明市的國慶晚會，胸前比框表示來自台灣。（都達國小提供）

南投縣仁愛鄉都達國小15名賽德克族學生，前往越南胡志明市國際交流，並參加台灣學校雙十國慶活動，師生以族語領唱國歌，校長余秀英表示，很多學生是首次出國，異國唱國歌升國旗心情感動，文化課程交流和參觀戰爭遺跡都讓孩子們印象深刻。

都達國小師生上週才從越南胡志明市返國，出國的15名孩子本週也陸續分享心得，此次是該校第3年帶學生進行國際交流，大多數的孩子沒有出國過，因此形容此次出國交流是「夢幻之旅」。

校長余秀英表示，此次是10月2日到6日前往胡志明市進行國際交流，師生最興奮的是參加台灣學校的雙十國慶升旗典禮，台灣學校旗海飄揚，都達國小師生和台東排灣族音樂家胡明、族內長老袁明雄，以賽德克族語領唱國歌，歌聲嘹亮，全場跟著合唱，氣氛感人。

余秀英也說，隨隊長老後來也與排灣族音樂家胡待明在國慶晚會以排灣族語領唱國歌，而在來賓介紹時，台灣駐越南文化經濟辦事處秘書顏明男在胸前比框，表示「我來自台灣」，也獲得熱烈的掌聲。

都達國小的學生此次到台灣學校入班上課，小朋友學習西貢文化課程，另外台灣學校的學生也學習賽德克族文化，體驗編織及口簧琴、木琴。

這群原民孩子也參觀了參觀總統府、古芝地道及戰爭博物館、百年郵局…等古蹟和戰爭遺址，對戰爭留下的遺址印象最深刻。

都達國小師生與來自台東的排灣族老師胡待明領唱國歌。（都達國小提供）

都達國小學生到台灣學校入班上課，隨隊老師講授賽德克族文化。（都達國小提供）

都達國小學生鑽進胡志明市的古芝地道。（都達國小提供）

