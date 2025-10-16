中市購物節10/24登場 議員質疑未達到提升庶民經濟效益

多位民進黨議員批台中購物節無新意無成效。（記者蘇金鳳攝）

2025台中購物節活動期間為10月24日至12月25日，多位民進黨議員痛批今年購物節沒有創意，市府高喊國際化，但統計外籍人士只有2784人登入台中app，「這是什麼成效」；另外，市府從藝人代言改由市長盧秀燕代言，但是宣傳費高漲為150%，不但費用未省，還利用此機會為盧秀燕擦脂抺粉，要求市府應將抽現金改為抽現金券，讓民眾在台中消費。

經發局長張峯源表示，民眾要在台中市消費才能抽現金，此過程就已達到經濟成效。

中市議員陳淑華、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠等人提出台中購物節成效質疑。

陳淑華表示，台中購物節今年進入第7年，但是推廣方式還是沒有創意，根據統計，2024年來台旅客人數785萬餘人，粗估兩個月130萬人，以一成停留台中來計算也有13萬人，但實情是只有2784人登入台中app；而統計2025年3月，光台中市外籍工作人士就超過10萬人，「這是什麼成效」？

陳淑華更強調，過去代言人分別是謝金燕、林美秀等人，宣傳經費962萬，這2年由盧秀燕擔任代言人，但2024及2025年宣傳費都高達1483萬元，宣傳費高漲為150%，錢花在哪?

議員陳俞融表示，購物節重要目的就是要提振中市庶民經濟，以抽現金來吸引民眾消費，但是抽中者不見得在台中消費，她一再呼籲市府改抽現金券，但經發局仍不採納，完全達不到提升中市庶民經濟的功能。

議員謝家宜、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠則指出，台中購物節發票登錄大多都是市民日常消費，去年設籍台中市消費占比高達81.59%，外縣市消費佔比只有8.71%，市府根本是自我行銷的表演經濟。

中市經發局長張峯源表示，台中購物節要有消費才能抽現金，有其效益。（記者蘇金鳳攝）

